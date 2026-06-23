iQOO कंपनी ने अपने स्मार्टफोन की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इस लिस्ट में 1 नहीं… 2 नहीं… बल्कि 3 स्मार्टफोन शामिल है। जी हां, आइकू ने iQOO 15, iQOO 15R और iQOO Neo 10 स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ा दी है। कंपनी ने तीनों ही स्मार्टफोन को 2000 रुपये महंगा कर दिया है। बता दें, ये तीनों ही कंपनी के पॉपुलर स्मार्टफोन्स हैं, जो कि गेमिंग के लिए जाने जाते हैं। अगर आप आइकू का गेमिंग फोन खरीदने की सोच रहे थे, तो अब आपको पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। यहां जानें सभी फोन की नई व पुरानी कीमतें। और पढें: Amazon Great Summer Sale 2026: REDMI, iQOO और OnePlus के फोन पर तगड़ा डिस्काउंट, कम कीमत में लाएं घर

iQOO 15 Price Hike

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iQOO 15 स्मार्टफोन की बात करें, तो इसे कंपनी ने 72,999 रुपये की कीमत में पेश किया था। यह दाम फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल का है। हालांकि, बाद में फोन की कीमत बढ़कर 74,999 रुपये हो गई थी। वहीं, अब इस फोन को आप 2000 रुपये महंगा यानी 76,999 रुपये में खरीद सकेंगे। इसके टॉप 16GB RAM + 512GB स्टोरेज की बात करें, तो पहले ये 79,999 रुपये का था। वहीं, बाद में इसे 81,999 रुपये कर दिया गया था। अब इसे 83,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

iQOO 15R Price Hike

iQOO 15R स्मार्टफोन की बात करें, तो कंपनी ने इसे 3 वेरिएंट में पेश किया है। 8GB + 256GB स्टोरेज को 44,999 रुपये में पेश किया गया था। हालांकि, बाद में इसकी कीमत 47,999 रुपये हो गई थी। अब इस फोन को आप 49,999 रुपये में खरीद सकेंगे। इसके 12GB स्टोरेज की कीमत पहले 47,999 रुपये है, जिसे बाद में 52,999 रुपये कर दिया गया। वहीं, अब इसे आप 54,999 रुपये में खरीद सकेंगे। टॉप 512GB स्टोरेज को 52,999 रुपये में पेश किया था। बाद में इसकी कीमत 59,999 रुपये हो गई और फिर इसे अब आपको 61,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

iQOO NEO 10 Price Hike

iQOO NEO 10 की बात करें, तो ये फोन 2 वेरिएंट्स में आता है। फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज की कीमत 33,999 रुपये थी, जिसके बाद इसे 39,999 रुपये का कर दिया गया। वहीं, अब इस फोन को आप 41,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

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इस फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज की कीमत 35,999 रुपये है। बाद में इसे 44,999 रुपये का कर दिया गया था। हालांकि, अब इस फोन का लेटेस्ट प्राइज 46,999 रुपये है।