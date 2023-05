iQOO Neo 8 सीरीज पिछले काफी समय से लीक्स का हिस्सा बनी हुई है। अब फाइनली इस सीरीज की लॉन्च डेट ऑनलाइन लीक हो गई है। साथ ही यह भी जानकारी मिली है कि इस सीरीज के साथ कंपनी अपना पहला एंड्रॉइड टैबलेट iQOO Pad भी लॉन्च करने वाली है। फिलहाल आइकू पैड के स्पेसिफिकेशन से जुड़ी किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, जैसे कि हमने बताया आइकू 8 सीरीज पिछले काफी समय से लीक्स का हिस्सा बन चुकी है, ऐसे में इसके काफी फीचर्स ऑनलाइन लीक हो चुके हैं। Also Read - iQOO Neo 8 Pro के सभी फीचर्स लीक, 1.5K OLED डिस्प्ले के साथ जल्द होगा लॉन्च

टिप्सटर @TechnoAnkit1 ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए iQOO Neo 8 सीरीज की लॉन्च डेट लीक की है। टिप्सटर ने ऑफिशियल दिखने वाले कुछ पोस्टर ट्विटर पर शेयर किए हैं। इन पोस्टर्स की मानें, तो आइकू नियो 8 सीरीज 28 मई को चीन में लॉन्च होगी। इसके साथ इसी दिन कंपनी अपने पहले एंड्रॉइड टैबलेट के रूप में iQOO Pad भी लॉन्च कर सकती है।

iQOO Neo 8 Series & iQOO Pad Launching on 23rd May in China. pic.twitter.com/8jSduUymXd

