iQOO Neo 7 Pro 5G की कैमरा डिटेल कंफर्म, जबरदस्त फीचर्स के साथ 5 जुलाई को देगा दस्तक

iQOO Neo 7 Pro 5G को अगले महीने 5 जलाई को भारत में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी अपने इस अपमकिंग मिड बजट स्मार्टफोन के प्रोसेसर, चार्जिंग फीचर आदि की डिटेल पहले ही कंफर्म कर चुकी है। अब इस अपकमिंग फोन का कैमरा फीचर सामने आया है। iQOO के इस अपकमिंग स्मार्टफोन में iQOO 11 5G की तरह OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेब्लाइजेशन) फीचर वाला कैमरा मिलेगा, जो कम रोशनी में भी अच्छी तस्वीर क्लिक कर सकेगा। Also Read - आ गई iQOO Neo 7 Pro की कीमत, लॉन्च से पहले हुआ खुलासा

iQOO India ने अपने ट्वीट में बताया कि अपकमिंग फोन में 50MP का कैमरा होगा, जो OIS इनेबल्ड होगा। इसमें Samsung ISOCELL GN5 प्राइमरी कैमरा सेंसर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो iQOO 11 5G में दिया गया है। इस अल्ट्रा सेंसिंग कैमरा के जरिए डिम-लाइट कंडीशन में भी बेहतर फोटो क्लिक की जा सकती है। हालांकि, ब्रांड ने इसके अन्य कैमरे की डिटेल्स रिवील नहीं की है। ह फोन ट्रिपल रियर कैमरा सेट-अप और LED फ्लैश के साथ आता है। Also Read - iQOO Neo 7 Pro फोन में 120W फास्ट चार्जिंग के साथ मिलेगा पावरफुल प्रोसेसर, 4 जुलाई को है लॉन्चिंग

iQOO Neo 7 Pro 5G के कंफर्म हो चुके फीचर्स की बात करें तो इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलेगा। इसमें 5000mAh की बैटरी के साथ 120W USB Type C फास्ट चार्जिंग फीचर दिया जा सकता है। कंपनी ने अपने टीजर में दावा किया है कि यह फोन 8 मिनट में 0 से 50 प्रतिशत तक चार्ज हो सकता है। फोन के बैक में लेदर बैक फिनिशिंग दी गई है। Also Read - iQOO Neo 7 Pro 5G की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, 120W फास्ट चार्जिंग के साथ मिल सकते हैं ये फीचर्स

Capture every moment in breathtaking detail with #iQOONeo7Pro! The 50MP OIS Ultra Sensing Main Camera gives you the tools to take amazing shots. With ISOCELL GN5 technology, even low-light environments won’t stand in your way.

— iQOO India (@IqooInd) June 28, 2023