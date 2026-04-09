iQOO का नया फोन कूलिंग फैन से होगा लैस! जल्द ग्लोबल बाजार में देगा दस्तक

iQOO ने पिछले साल अपने फ्लैगशिप फोन iQOO 15 को भारत समेत कई देशों में लॉन्च किया था। इस वर्ष की शुरुआत में iQOO 15R को ग्लोबल बाजार में उतारा गया। अब कंपनी इस लाइनअप में नए स्मार्टफोन iQOO 15T को जोड़ने की योजना बना रही है। इस बीच डिवाइस से जुड़ी अहम डिटेल सामने आई है। और पढें: iQOO 15 5G पर मिल रही गोल्डन डील, 6000 के महा डिस्काउंट साथ Earbuds मिल रहे फ्री

मिलेगा कूलिंग फैन

गिज्मोचाइना ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पॉपुलर टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन का दावा है कि आइकू आने वाले महीनों में iQOO 15T को लॉन्च करने वाला है। इस डिवाइस को गेमिंग और मल्टी-टास्किंग के तैयार किया जाएगा। इसमें कूलिंग फैन भी दिया जाएगा, जो इसे जल्दी गर्म नहीं होने देगा। और पढें: iQOO 15 Apex Edition फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

कब होगा लॉन्च ?

मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि इस स्मार्टफोन को इस साल के मध्य में पेश किया जा सकता है। इसकी कीमत मिड-प्रीमियम रेंज में रखी जाने की संभावना है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर डिवाइस की लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।

स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो हालियां रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इस स्मार्टफोन में ब्राइट स्क्रीन के साथ-साथ क्वालकॉम का पावरफुल प्रोसेसर, 50एमपी कैमरा और 8 से 9 हजार mAh के बीच बैटरी दी जा सकती है, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी।

इन डिवाइस पर चल रहा काम

आइकू 15टी के अलावा इस वक्त iQOO Neo 11 और iQOO Neo 11 Pro पर भी काम चल रहा है। इन दोनों डिवाइस को भी जल्द बाजार में लाया जा सकता है। रिपोर्ट्स की मानें, तो इन दोनों फोन में 6.83 इंच का OLED डिस्प्ले मिल सकता है। इसमें Snapdragon 8 Elite चिपसेट दी जा सकती है। इनकी बैटरी 8000mAh की होने की संभावना है।

Add Techlusive as a Preferred Source

इन दोनों स्मार्टफोन में लेटेस्ट एंड्रॉइड वॉर्जन पर काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जाएगा। कनेक्टिविटी के लिए फोन्स में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स मिल सकते हैं।