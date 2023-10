iQOO 12 स्मार्टफोन भारत में जल्द लॉन्च होने वाला है। पिछले काफी समय से इसको लेकर खबरें आ रहे हैं। लीक रिपोर्ट्स में फोन के खास स्पेसिफिकेशन का पता चल गया है। यह भारत में Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर के साथ आने वाला पहला स्मार्टफोन हो सकता है। बता दें कि यह Qualcomm का अपकमिंग चिप है, जिसे अक्टूबर के अंत में लॉन्च किया जाएगा। फीचर्स के साथ-साथ अब स्मार्टफोन की लॉन्च डेट भी टिप हुई है। आइये, डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें।

लोकप्रिय Tipster Mukul Sharma के अपने ऑफिशियल एक्स (ट्विटर ) अंकाउंट से ट्वीट करके बताया है कि iQOO 12 को भारत में नवंबर के अंत या दिसंबर के अंत में लॉन्च किया जाएगा। खबरों के अनुसार, Qualcomm अपने नए चिप को 24 से 26 अक्टूबर के बीच पेश कर सकता है। इसके बाद भी इस प्रोसेसर के साथ iQOO 12 भारत में एंट्री ले लेगा। हालांकि, अभी iQOO ने फोन की लॉन्च डेट को लेकर कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की है।

[Exclusive] The iQOO 12 is coming soon to India, and it will be India’s first-ever smartphone to launch with the upcoming flagship Snapdragon 8 Gen 3 processor. Expect the launch to happen by November end or in December in India.

Will share more details ASAP.

— Mukul Sharma (@stufflistings) October 10, 2023