Infinix smart 8HD भारत में हुआ लॉन्च, मिलेगा iPhone वाला खास फीचर

Infinix smart 8HD भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का किफायती डिवाइस है। मुख्य फीचर्स की बात करें, तो मोबाइल फोन में LCD स्क्रीन और डायनामिक आइलैंड के जैसा डायनामिक नॉच फीचर Magic Ring मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए AI लेंस दिया गया है। इसके अलावा, फोन में 10W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली बैटरी भी दी गई है। इसका मुकाबला Xiaomi, Vivo, Realme और Oppo जैसी स्मार्टफोन कंपनियों के डिवाइस से होगा। आइये नीचे खबर में जानते हैं इनफिनिक्स स्मार्ट 8एचडी के स्पेसिफिकेशन और कीमत के बारे में…

इनफिनिक्स स्मार्ट 8एचडी में 6.6 इंच एचडी प्लस आईपीएस LCD डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 90Hz है। इसमें सीमलेस फंक्शनिंग के लिए Unisoc T606 प्रोसेसर, 6GB रैम और 128GB स्टोरेज दी गई है। यह मोबाइल फोन एंड्रॉइड 13 बेस्ड XOS 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।

इनफिनिक्स ने स्मार्ट 8एचडी स्मार्टफोन में शानदार फोटो क्लिक करने के लिए LED लाइट के साथ डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें पहला 13MP का प्राइमरी सेंसर और दूसरा AI लेंस है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इसमें पोट्रेट और नाइट जैसे मोड्स दिए गए हैं।

इनफिनिक्स के नए स्मार्टफोन में 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 10W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं।

स्मार्ट 8एचडी फोन की इंटरनल स्टोरेज को एसडी कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है। इस फोन में ऑडियो जैक, दमदार स्पीकर, फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा मिलती है।

कंपनी ने Infinix smart 8HD स्मार्टफोन की कीमत 5,669 रुपये रखी है। यह फोन Crystal Green, Shiny Gold और Timber Black कलर में उपलब्ध है। इसकी सेल 13 दिसंबर से शॉपिंग साइट Flipkart पर शुरू होगी।

Vikas ka Next-Gen Style, elevated by the all-new Infinix Smart 8 HD 🤩

The Infinix Smart 8 HD, with Segment’s 1st 90Hz Punch-Hole Display, Side Mounted Fingerprint, and more is here at a special launch price of Rs. 5669*! 🤯

Sale starts 13th Dec, 12 noon#Smart8HD #SmartNSexy pic.twitter.com/6oQ1iv2NCq

— Infinix India (@InfinixIndia) December 8, 2023