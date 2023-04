Infinix Hot 30 सीरीज के तहत एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है। इस डिवाइस का नाम Infinix Hot 30 Play है। बता दें, इस सीरीज में इससे पहले Infinix Hot 30 और Infinix Hot 30i स्मार्टफोन्स पहले ही लॉन्च किए जा चुके हैं। लेटेस्ट फोन के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें, तो इसमें 6.82 इंच का HD+ डिस्प्ले, MediaTek Helio G37 प्रोसेसर, टोटल 8GB RAM मिलते हैं। स्टार फीचर की बात करें, तो कंपनी ने इस फोन को 6000mAh की ताकतवर बैटरी के साथ पेश किया है। आइए जानते हैं इसकी सभी फीचर्स और कीमत। Also Read - Infinix Hot 30 हुआ लॉन्च, MediaTek Helio G88 प्रोसेसर के साथ मिलेगा 50MP का कैमरा

-Android 13

-6.82 इंच HD+ डिस्प्ले

-MediaTek Helio G37 प्रोसेसर

-4GB RAM

-64GB/128GB स्टोरेज

-16MP कैमरा

-8MP सेल्फी कैमरा

-6000mAh बैटरी

Elevate your social media experience with the Infinix Hot 30 Play’s seamless multitasking! #InfinixHot30Play#FastAndFunHot30#InfinixHot30Series9ja pic.twitter.com/3EYmj2x0v2

— Infinix Nigeria (@InfinixNigeria) April 27, 2023