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BSNL लाया लाखों की कीमत वाला अनोखा फोन, मजबूत बॉडी के साथ मिलेंगे SOS जैसे कई काम के फीचर्स

BSNL Satellite Phone भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का एक अनोखा फोन है, जिसकी कीमत लाखों में है। लाखों की कीमत वाला यह फोन समान्य फोन की तुलना में कई शानदार फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है।

Published By: Manisha | Published: Jul 09, 2026, 03:13 PM (IST)

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BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड) कंपनी ने एक अनोखा फोन लॉन्च किया है। कंपनी ने इस फोन को लाखों की कीमत में पेश किया है। जी हां, सस्ते रिचार्ज प्लान्स के लिए जानी जाने वाली सरकारी टेलीकॉम कंपनी अब फोन बेच रही है। दरअसल, यह एक अनोखा सैटेलाइट फोन है, जो कि खासतौर पर उन इलाकों में सर्विस देने के लिए पेश किया गया है जहां समान्य फोन काम करना बंद कर देते हैं। आइए जानते हैं प्लान की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। news और पढें: BSNL का 10GB डेटा प्लान, चलेगा पूरे महीने

BSNL satellite phone Price in India and Availability

कंपनी ने BSNL satellite phone को 1,34,166 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। यह दाम iPhone 17 pro से भी महंगा है। इस फोन को खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट चैनल बनाया है। आप 9768866652 हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके इससे जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। news और पढें: BSNL का 500 से कम का प्लान, मिलेगी 90 दिन की वैलिडिटी


कंपनी इस फोन को “Communication Beyond Boundaries” थीम के साथ टीज कर रही है। इससे समझ आता है कि यह फोन ऐसी जगहों पर भी काम करेगा, जहां आमतौर पर कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो जाता है। जहां मोबाइल टावर नहीं होते या फिर काम नहीं करते… वहां आप बीएसएनएल के फोन से कॉन्टेक्ट कर सकेंगे।

BSNL satellite phone specs

BSNL satellite phone को ग्लोबल सैटेलाइट नेटवर्क प्रोवाइडर्स Inmarsat आदि की साझेदारी में डेवलप किया गया है। इस फोन का हार्डवेयर खराब मौसम व चैलेंजिंग कंडिशन में भी सही तरीके से काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने इन फोन में रग्ड व ड्यूबेल डिजाइन दिया है, जो कि खराब वातावरण में भी इसे उपयोगी बनाता है, चाहे धूल हो या फिर पानी से लड़ना हो.. यह फोन हर स्थिति में काम करता है।

इसके अलावा, इस फोन में लॉन्ग-लास्टिंग बैटरी दी गई है। ऐसे में यह फोन उस वक्त भी आपका साथ देगा, जब आपको बिजली का नामों निशान नहीं होगा। आप चाहे पहाड़ पर हो या फिर रेगिस्तान में यह फोन आपको क्लियर वॉइस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। इसके साथ इसमें SOS emergency सपोर्ट भी दिया गया है।

इस फोन का इस्तेमाल डिफेंस में भी काफी किया जाता है, जो कि मिल्ट्री व सिक्योरिटी फोर्स को बॉर्डर पर गुप्त कम्युनिकेशन करने में मदद करता है।

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इन सब के अलावा, यह फोन आपको प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ व तूफान के दौरान भी अपनों से बात करने की सुविधा देता है। जहां टावर गिरने की वजह से आप आम फोन से किसी को कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते।

फीचर डिटेल्स
नेटवर्क सैटेलाइट नेटवर्क (Inmarsat सहित ग्लोबल सैटेलाइट नेटवर्क प्रोवाइडर्स के साथ साझेदारी)
कनेक्टिविटी मोबाइल टावर के बिना भी सैटेलाइट के जरिए कॉलिंग
डिजाइन रग्ड (Rugged) और ड्यूरेबल (Durable) डिजाइन
बिल्ड क्वालिटी धूल, पानी और खराब मौसम में भी काम करने के लिए डिजाइन
बैटरी लॉन्ग-लास्टिंग बैटरी, लंबे समय तक बैकअप
वॉइस क्वालिटी दूरदराज के इलाकों में भी क्लियर वॉइस कम्युनिकेशन
SOS फीचर इमरजेंसी SOS सपोर्ट
कवरेज पहाड़, रेगिस्तान, जंगल, समुद्र और नेटवर्क-फ्री क्षेत्रों में भी उपयोग
मुख्य उपयोग डिफेंस, मिलिट्री, सिक्योरिटी फोर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, सरकारी एजेंसियां
आपदा के समय उपयोग भूकंप, बाढ़ अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कम्युनिकेशन बनाए रखने में सक्षम
हार्डवेयर खराब मौसम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन
प्रमुख फायदा जहां मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह बंद हो, वहां भी कॉलिंग की सुविधा