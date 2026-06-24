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महंगे रिचार्ज प्लान से हैं परेशान? BSNL का 1 रिचार्ज करो और पूरे साल रहो बेफिक्र

BSNL कंपनी अपने ग्राहकों के लिए कई सस्ते रिचार्ज प्लान्स लेकर आती है। आज हम आपको कंपनी के एक ऐसे ही रिचार्ज प्लान की जानकारी देने जा रहे हैं। प्लान की कीमत 2500 रुपये से भी कम की है।

Published By: Manisha | Published: Jun 24, 2026, 05:03 PM (IST)

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BSNL कंपनी अपने किफायती रिचार्ज प्लान्स के लिए फेमस है। हालांकि, कंपनी का नेटवर्क हर समय सवालों के घेरे में घिरा रहता है, लेकिन फिर भी कंपनी अपने ग्राहकों के लिए कई सस्ते और धांसू रिचार्ज प्लान्स लेकर आती है। ये प्लान्स प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी की तुलना में आपको कम खर्च में ज्यादा बेनेफिट्स प्रोवाइड करते हैं। आज हम आपके लिए कंपनी का एक ऐसा ही प्लान ढूंढकर लेकर आए हैं। इस प्लान की कीमत 2500 रुपये से भी कम की है। इस प्लान में यूजर्स को डेली डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और SMS जैसे बेनेफिट मिलते हैं। आइए जानते हैं प्लान की कीमत और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। news और पढें: BSNL का गजब प्लान, 100GB डेटा वाला प्लान

BSNL 365 Days validity Plan Price in India

कंपनी ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए अपने इस शानदार प्लान की जानकारी दी है। BSNL के पोस्ट में इस लॉन्ग-टर्म वैलिडिटी प्लान को रिवील किया गया है। इस प्लान की कीमत मात्र 2399 रुपये है। यह प्लान 1 साल यानी 365 दिन तक की वैलिडिटी प्रोवाइड करती है। इस प्लान में यूजर्स को कॉलिंग, डेटा व SMS जैसे बेनेफिट मिलते हैं। news और पढें: BSNL का डेली 3GB डेटा प्लान, चलेगा महीनेभर

BSNL Rs 2399 Plan

कंपनी के 2399 रुपये वाले प्लान की जानकारी दें तो यह एक लॉन्ग-टर्म वैलिडिटी प्लान है। इस प्लान में 1 बार रिचार्ज के बाद यूजर्स को सालभर दूसरे रिचार्ज की टेंशन नहीं रहती।

2399 रुपये प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग सुविधा मिलती है। कॉलिंग को आप सालभर 365 दिन तक एक्सेस कर सकेंगे। इसके अलावा, बीएसएनएल का यह प्लान यूजर्स को डेली 2GB डेटा का एक्सेस देता है। कॉलिंग और डेटा के अलावा, इस प्लान में डेली 100 फ्री SMS की सुविधा शामिल है।

Jio Rs 2799 Plan

Jio कंपनी के लॉन्ग-टर्म वैलिडिटी प्लान की बात करें, तो इसकी कीमत 2799 रुपये है। यह प्लान यूजर्स को 365 दिन तक की वैलिडिटी प्रोवाइड करता है। प्लान में आपको 2GB का एक्सेस मिलेगा।

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Airtel Rs 3999 Plan

Airtel कंपनी के लॉन्ग-टर्म वैलिडिटी प्लान की बात करें, तो इसकी कीमत 3999 रुपये है। यह प्लान 365 दिन तक की वैलिडिटी के साथ आता है।

फीचर BSNL Jio Airtel
कीमत 2399 रुपये 2799 रुपये 3999 रुपये
वैलिडिटी 365 दिन 365 दिन 365 दिन
वॉइस कॉलिंग अनलिमिटेड अनलिमिटेड अनलिमिटेड
डेटा 2GB प्रतिदिन 2GB प्रतिदिन 2GB प्रतिदिन
SMS 100 SMS प्रतिदिन 100 SMS प्रतिदिन 100 SMS प्रतिदिन
खासियत सबसे सस्ता सालभर का प्लान BSNL से ₹400 महंगा तीनों में सबसे महंगा प्लान