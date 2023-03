दुनियाभर के गेमिंग लवर्स के लिए खुशखबरी है। Asus ने रॉग फोन सीरीज के प्रीमियम स्मार्टफोन ROG Phone 7 की लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है। यह डिवाइस 13 अप्रैल को भारत समेत Taipei, बर्लिन और न्यूयॉर्क में लॉन्च होगा। यूजर्स को अपकमिंग हैंडसेट में क्वालकॉम के दमदार प्रोसेसर से लेकर 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली पावरफुल बैटरी तक मिल सकती है। Also Read - Asus ने भारत में लॉन्च किए AMD सीरीज के धांसू लैपटॉप, जानें कीमत और फीचर्स

Tune in to our channels for more updates.#ROGPhone7 #RuleThemAll #WorshippedByGamers #LovedByTechGurus pic.twitter.com/N1YJltSnx0

— ASUS India (@ASUSIndia) March 23, 2023