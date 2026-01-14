iPhone 18 Pro की डिस्प्ले में होगा अब तक का सबसे बड़ा बदलाव, लीक में हुआ खुलासा

Apple काफी समय से अपनी आने वाली iPhone 18 Series पर काम कर रही है और अब इससे जुड़े बड़े लीक्स सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 17 Pro में डिजाइन बदलाव के बाद Apple अब iPhone 18 Pro मॉडल्स के फ्रंट डिस्प्ले में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि Apple पहली बार Pro मॉडल्स से Dynamic Island को हटा सकता है, जो iPhone 14 Pro से कंपनी की पहचान बन चुका है अगर ऐसा होता है तो iPhone 18 Pro का डिस्प्ले पहले से ज्यादा साफ और बड़ा नजर आएगा। और पढें: Apple का iPhone 18 Pro और Air 2 हो सकता हैं बहुत महंगा, ये बड़ी वजह आई सामने

क्या-क्या नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं

चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo पर मशहूर टिप्स्टर Digital Chat Station ने iPhone 18 Series के डिस्प्ले को लेकर अहम जानकारी शेयर की है। लीक्स के अनुसार, iPhone 18 Pro में 6.27-inch का OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जबकि iPhone 18 Pro Max में 6.86-inch का OLED पैनल मिलेगा। दोनों ही फोन में LTPO टेक्नोलॉजी होगी, जिससे रिफ्रेश रेट 120Hz से घटकर 1Hz तक जा सकेगा, सबसे बड़ी बात यह है कि Apple Face ID के सेंसर को डिस्प्ले के नीचे शिफ्ट कर सकता है और सिर्फ फ्रंट कैमरा के लिए छोटा सा पंच-होल दिया जा सकता है। इससे Dynamic Island की जरूरत खत्म हो सकती है। और पढें: Apple अगले साल लॉन्च कर सकता है सिर्फ तीन iPhone, जानिए कौन-कौन से

नया डिस्प्ले डिजाइन

हालांकि यह बदलाव सिर्फ Pro मॉडल्स तक ही सीमित रह सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेस iPhone 18 और अगली जनरेशन के iPhone Air (जिसे iPhone Air 2 कहा जा रहा है) में Dynamic Island बना रहेगा। iPhone 18 में 6.27-inch का 120Hz LTPO डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जबकि iPhone Air 2 में 6.55-inch का 120Hz LTPO पैनल दिया जा सकता है। कहा जा रहा है कि iPhone 18 Series और iPhone Air 2 का सैंपल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, जिससे साफ है कि Apple इन बदलावों को अब प्रैक्टिकल लेवल पर टेस्ट कर रही है। और पढें: iPhone 18 Pro डिजाइन, कलर ऑप्शन और फीचर्स सब लीक, 2026 लॉन्च से पहले यहां जानें डिटेल्स

कब होगा लॉन्च

iPhone 18 Pro मॉडल्स के लॉन्च की बात करें तो इन्हें इसी साल सितंबर में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, संभव है कि Apple अपने पहले फोल्डेबल iPhone के साथ इन्हें पेश करे। वहीं बेस iPhone 18, iPhone Air 2 और iPhone 18e को 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। कीमतों को लेकर फिलहाल कोई पक्की जानकारी नहीं है लेकिन तुलना करें तो iPhone 17 Pro भारत में 1,34,900 रुपये और iPhone 17 Pro Max 1,49,900 रुपये में लॉन्च हुआ था। वहीं रिपोर्ट्स यह भी इशारा करती हैं कि iPhone 18 Pro का नया डिस्प्ले डिजाइन, Apple के 20वीं सालगिरह वाले iPhone की झलक हो सकता है, जिसमें पूरी तरह बिना पंच-होल वाला डिस्प्ले देखने को मिल सकता है।