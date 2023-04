Xbox के लिए Ubisoft+ गेमिंग सब्सक्रिप्शन प्लान हुआ लॉन्च, जानिए कीमत

गेम डेवलपर Ubisoft ने ऑनलाइन गेमिंग सब्सक्रिप्शन प्लान Ubisoft+ को Xbox यूजर्स के लिए लॉन्च कर दिया है। इस प्लान के तहत यूजर्स प्लेटफॉर्म पर 100 से अधिक गेम्स खेल पाएंगे, जिनमें Assassin’s Creed Valhalla और Far Cry 6 जैसे पॉपुलर गेम शामिल हैं। आपको बता दें कि कंपनी ने पिछले साल एक्सबॉक्स के लिए यूबीसॉफ्ट प्लस प्लान को लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की थी, लेकिन रिलीज नहीं किया गया। हालांकि, अब यह सर्विस एक्सबॉक्स के लिए उपलब्ध है।

Xbox is joining Ubisoft+ Multi Access Plan in select regions! 🎉 Visit our website to learn more about our subscription service and play more on PC, Cloud or console.

— Ubisoft (@Ubisoft) April 13, 2023