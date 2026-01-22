Prince of Persia: Sands of Time Remake अब नहीं होगा लॉन्च, Ubisoft ने किया रद्द

Ubisoft ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि Prince of Persia: Sands of Time Remake को रद्द कर दिया गया है। यह वही गेम है जिसे पहले 2026 में लॉन्च किया जाना था और जिसके लिए फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। कंपनी ने यह फैसला अपनी बड़ी Organizational and Business Strategy में बदलाव के तहत लिया है। Ubisoft अब अपने बड़े फ्रेंचाइजी ब्रांड्स को पांच नए बिजनेस यूनिट्स में बांट रहा है और इसी प्रक्रिया में कुल छह इन-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया गया है। Ubisoft का कहना है कि Sands of Time Remake उस क्वालिटी लेवल तक नहीं पहुंच पाया, जिसकी उम्मीद फैंस करते हैं और इसे बेहतर बनाने के लिए ज्यादा समय और निवेश की जरूरत थी। और पढें: Prince of Persia: The Sands of Time Remake की लीक में हुआ बड़ा खुलासा, गेम के पार्कौर और कॉम्बैट सिस्टम में होगा बदलाव

किन-किन Ubisoft गेम्स को एक साथ कैंसिल किया गया और कंपनी ने क्या कहा?

कंपनी के प्रेस स्टेटमेंट के अनुसार, जिन प्रोजेक्ट्स को रद्द किया गया है उनमें Prince of Persia: Sands of Time Remake, 4 ऐसे गेम शामिल हैं जिनकी अभी तक घोषणा नहीं हुई थी (इनमें से तीन बिल्कुल नए तरह के गेम थे) और एक मोबाइल गेम भी है। Prince of Persia के आधिकारिक ‘X’ अकाउंट से यह भी बताया गया कि अगर इस रीमेक पर काम आगे बढ़ाया जाता तो इसमें बहुत ज्यादा समय और पैसा लग जाता। Ubisoft ने भावुक शब्दों में कहा कि यह फैसला लेना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि Prince of Persia सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक खास विरासत है। कंपनी नहीं चाहती थी कि इस नाम से ऐसा गेम लॉन्च हो जो इस क्लासिक टाइटल की इज्जत और स्तर के बराबर न हो। और पढें: Xbox के लिए Ubisoft+ गेमिंग सब्सक्रिप्शन प्लान हुआ लॉन्च, जानिए कीमत

Prince of Persia: Sands of Time Remake का डेवलपमेंट इतना मुश्किल क्यों रहा?

इस रीमेक का डेवलपमेंट सफर शुरू से ही मुश्किलों भरा रहा। गेम की घोषणा 2020 में Ubisoft Forward इवेंट के दौरान की गई थी और इसका पहला ट्रेलर सामने आया था, तब इसे 2021 में रिलीज किया जाना था लेकिन खराब विजुअल्स और फीडबैक के चलते इसे कई बार टालना पड़ा। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट पर Ubisoft Pune और Mumbai काम कर रहे थे लेकिन 2022 में इसे Ubisoft Montreal को सौंप दिया गया। जून 2024 में कंपनी ने बताया था कि गेम फुल प्रोडक्शन में जा चुका है और 2026 में लॉन्च होगा। हालांकि अब साफ हो गया है कि अंदरूनी तौर पर चीजें सही दिशा में नहीं जा पाईं।

Trending Now

क्या Prince of Persia फ्रेंचाइजी पूरी तरह खत्म हो रही है?

हालांकि Ubisoft ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह Prince of Persia फ्रेंचाइजी को पूरी तरह छोड़ नहीं रहा है। कंपनी के मुताबिक, Prince of Persia का यूनिवर्स और इसकी विरासत आज भी उनके लिए बहुत मायने रखती है। इसके अलावा Ubisoft के बाकी बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी असर पड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, Assassin’s Creed Jade जैसे मोबाइल टाइटल को भी रद्द किया जा सकता है, जबकि Beyond Good & Evil 2 फिलहाल बचा हुआ है। Ubisoft ने कुछ बड़े गेम्स को 2027 तक टाल दिया है, जिनमें Assassin’s Creed, Far Cry और Rainbow Six जैसे फ्रेंचाइजी शामिल हो सकते हैं।