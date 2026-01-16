26 फरवरी को iOS और Android पर लॉन्च होगा Subway Surfers City, जानें इस गेम में क्या नया मिलेगा

मोबाइल गेम्स के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है, Subway Surfers बनाने वाली कंपनी SYBO ने अपना नया गेम Subway Surfers City लॉन्च करने की घोषणा की है। यह गेम 26 फरवरी 2026 को आएगा और iOS और Android दोनों में खेला जा सकेगा। Subway Surfers गेम ने 2025 में 4.5 अरब से ज्यादा बार डाउनलोड किए और यह दुनिया के सबसे फेमस मोबाइल गेम्स में से एक बन चुका है। SYBO का नया गेम उसी फ्रैंचाइजी का हिस्सा है, जिसमें नए शहर, नए कैरेक्टर और मजेदार गेमप्ले अपडेट्स होंगे।

गेम के निर्माता ने ये कहा

SYBO के CEO Mathias Gredal Nørvig ने कहा, ‘Subway Surfers City, Subway Surfers के लगभग 15 साल पुराने सफर का अगला अध्याय है। हमारा उद्देश्य खिलाड़ियों को एक नया और रोमांचक अनुभव देना है, जिसमें पुराने पसंदीदा कैरेक्टर्स और नए अनोखे कंटेंट एक साथ आएं। यह गेम पुराने अनुभव को बनाए रखते हुए नए अनुभव से भरपूर होगा’ उन्होंने यह भी बताया कि यह गेम खिलाड़ियों को नए तरीकों से खेल में इंटरेक्ट करने का मौका देगा और पुराने फैंस के साथ-साथ नए खिलाड़ी भी इसे पसंद करेंगे।

प्री-रजिस्ट्रेशन और नए गेम मोड्स

SYBO ने इस गेम के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है। जो खिलाड़ी पहले रजिस्टर करेंगे, उन्हें लॉन्च से पहले विशेष इन-गेम रिवॉर्ड मिलेंगे। गेम में पहली बार तीन नए गेम मोड्स पेश किए जा रहे हैं, पहला है Classic Endless, जो पुराने Subway Surfers का तेज और लगातार दौड़ने वाला एक्सपीरियंस देता है, दूसरा है City Tour, जहां प्लेयर लेवल के माध्यम से अलग-अलग मिशन और छुपे सितारे खोजेंगे, तीसरा मोड है Events, जिसमें लिमिटेड टाइम के रन और चुनौतियां शामिल होंगी, जो माहिर खिलाड़ियों की स्किल्स को चुनौती देंगी।

गेम में क्या-क्या मिलेगा और खिलाड़ी क्या एक्सप्लोर करेंगे

Subway Surfers City में खिलाड़ी 4 बड़े इलाके में दौड़ेंगे, The Docks, Southline, Sunrise Blvd और Delorean Park, यहां खिलाड़ी कई मजेदार मिशन पूरे करेंगे। हर नए सीजन में नए इलाके, नए कैरेक्टर, नए कपड़े और हॉवरबोर्ड्स भी आएंगे। गेम मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकेगा क्योंकि यह Free-To-Play है। इस नए गेम के साथ SYBO अपने फेमस Subway Surfers को नए मजेदार बदलाव दे रहा है।