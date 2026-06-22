GTA 5 खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा, फ्री में मिलेगा Next-Gen Upgrade

Rockstar Games ने GTA 5 खिलाड़ियों को बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने बताया है कि PlayStation 4, Xbox One और PC पर GTA 5 खेलने वाले मौजूदा यूजर्स को गेम का नया और बेहतर वर्जन मुफ्त में मिलेगा। इसके साथ ही GTA Online में जल्द ही एक नया और रोमांचक Heist भी जोड़ा जाएगा। नए वर्जन में खिलाड़ियों को बेहतर ग्राफिक्स, तेज लोडिंग, स्मूथ गेमप्ले और कई नए फीचर्स का फायदा मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि पुराने खिलाड़ियों की Story Mode और GTA Online की प्रोग्रेस नए वर्जन में ट्रांसफर हो जाएगी, इसलिए उन्हें गेम दोबारा शुरू नहीं करना पड़ेगा।

PS5 और Xbox Series X/S अपग्रेड में क्या-क्या नए फीचर्स मिलेंगे?

19 जून से जिन खिलाड़ियों के पास PlayStation 4 या Xbox One का डिजिटल GTA 5 वर्जन है, वे बिना कोई अतिरिक्त पैसा दिए इसे PlayStation 5 और Xbox Series X/S वर्जन में अपग्रेड कर सकेंगे। नए वर्जन में बेहतर ग्राफिक्स, तेज लोडिंग स्पीड और स्मूथ गेमप्ले का अनुभव मिलेगा। खिलाड़ी अपनी Story Mode और GTA Online की पुरानी प्रोग्रेस भी नए वर्जन में आसानी से ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके अलावा Career Progress Tracking और Hao’s Special Works जैसे नए फीचर्स भी मिलेंगे।

PC यूजर्स को क्या मिलेगा इस अपडेट का फायदा?

PC यूजर्स को भी इस अपडेट का फायदा मिलेगा। अगर आपके पास GTA 5 का Legacy Edition है, तो आपको नया Enhanced PC Version बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। इस नए वर्जन में बेहतर ग्राफिक्स, ज्यादा रियलिस्टिक लाइटिंग और शानदार विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही गेम पहले से ज्यादा स्मूथ चलेगा और परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। वहीं GTA+ मेंबर अब GTA Online के साथ GTA 5 की Story Mode को भी सीधे GTA+ Games Library से खेल सकेंगे, जिससे गेम को एक्सेस करना और आसान हो जाएगा।

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GTA Online के लिए और क्या नए ऐलान हुए?

इस बीच Rockstar ने GTA Online के नए ‘The Kortz Centre Heist’ की भी घोषणा की है, जो जुलाई में लॉन्च होगा। इस मिशन में खिलाड़ियों को Los Santos के Pacific Bluffs इलाके में मौजूद मशहूर Kortz Centre से कीमती कलाकृतियां चुरानी होंगी। Heist शुरू करने के लिए खिलाड़ियों को पहले अपनी Mansion Property में Art Studio Expansion खरीदना होगा। इसके बाद उन्हें मिशन की तैयारी करते हुए जानकारी इकट्ठा करनी होगी, जगह की जांच करनी होगी और चोरी की पूरी योजना बनानी होगी। लॉन्च से पहले Rockstar कई खास इवेंट्स भी चलाएगा, जिनमें बोनस GTA$, गेम के अंदर मिलने वाली छूट और दुर्लभ कलेक्टिबल्स दिए जाएंगे। वहीं GTA+ मेंबर्स को Mansion Properties पर GTA$2 मिलियन तक की अतिरिक्त छूट मिलेगी।