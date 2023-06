Krafton ने अपने लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम New State Mobile के लिए जून अपडेट अनाउंस कर दिया है। नया अपडेट कई धामल फीचर्स लेकर आया है, जिसमें Round Deathmatch (RDM) मोड के लिए आए नया मैप शामिल है। इसके अलावा, व्हीकल स्किन के लिए भी प्लेयर्स को अपग्रेड फीचर और L85A3 के लिए कस्टमाइज ऑप्शन भी मिल रहे हैं। आइये, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - New State Mobile May Update लाइव, नए वेपन समेत आए कई फीचर्स

New State Mobile June Update

Dead Rock

न्यू स्टेट मोबाइल का जून अपडेट आरडीएम मोड में डेड रॉक नाम का एक नया मैप लाया है। यह तीन-टीम आरडीएम मोड के लिए एक मैप है, जिसमें चार-चार प्लेयर्स के तीन दस्ते एक सिकुड़ते युद्ध क्षेत्र में भिड़ते हैं। Also Read - NEW STATE Mobile का पहला टूर्नामेंट Battle Adda होगा शुरू, 10 लाख रुपये का है प्राइज पूल

डेड रॉक मैप में तीन टीमों की प्रतियोगिता होगी। इसमें चार राउंड तक खेले जाते हैं, जिसमें दो राउंड में जीत का हासिल करने वाली पहली टीम अंतिम विजेता हो जाती है। Also Read - New State Mobile का अप्रैल अपडेट हुआ रिलीज, Ace League मोड समेत मिलेगा बहुत कुछ

स्किन्स के लिए हुआ यह बदलाव

जून का अपडेट स्किन में भी सुधार लाया है। क्राफ्टन का कहना है कि व्हीकल की स्किन अब लोकप्रिय गन और संगठनों की तरह अपग्रेड की जा सकती हैं। कंपनी के अनुसार, कुछ अपग्रेड लेवल को प्राप्त करने से उपस्थिति में सुधार होगा और रंगों को बदला जा सकेगा।

इसके अलावा, ड्राइविंग इफेक्ट्स और बूस्ट इफेक्ट्स भी जोड़े गए हैं। साथ ही, वाहन को स्टार्टिंग आइलैंड से भी बुलाया जा सकता है। क्राफ्टन का कहना है कि व्हीकल स्किन को अपग्रेड करने के लिए उन वाहनों से भी टोकन पा सकते हैं, जो प्लेयर्स के पास पहले से ही लकी स्पिन या क्रेट्स से हैं।

असॉल्ट राइफल की नई सुविधा

गेम के जून अपडेट के साथ आने वाले बदलावों में एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि असॉल्ट राइफल L85A3 के लिए ‘डेडिकेटेड सप्रेसर’ नाम का कस्टमाइजेशन आया है। Krafton का कहना है कि इसके साथ न केवल डैमेज और साइलेंसिंग इफैक्ट बढ़ जा सकेगा बल्कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरह की पुनरावृत्ति भी थोड़ी बढ़ जाएगी।

इसके अलावा गेम के डेवलपर का कहना है कि ‘MG5’ लाइट मशीन गन के लिए ‘डेडिकेटेड एक्सटेंडेड मैग’ का यूज करते समय लागू होने वाले रिकॉइल कंट्रोल को थोड़ा कम कर दिया गया है।

अन्य बदलाव

अपडेट के साथ और भी बदलाव हुए हैं। एक प्लेयर अब अपने कैरेक्टर का हेलमेट छिपा सकता है, लेकिन सुसज्जित हेलमेट अभी भी दूसरों को दिखाई देगा। गिरने के दौरान और पैराशूट का यूज करते समय विमान में दृश्यता बढ़ाने के लिए वर्टिकल सेंसटिविटी को बढ़ाया जा सकता है।