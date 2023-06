Krafton ने अपने शानदार मोबाइल गेम Road To Valor में नया वॉइस चैट फीचर जोड़ा है। इस सुविधा के जरिए अब प्लेयर्स गेम के दौरान आपस में कम्यूनिकेट कर सकते हैं। यह फीचर बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया BGMI गेम में मिलने वाले वॉइस चैट सुविधा के तरह काम करता है। इस नए फीचर से प्लेयर्स का गेमिंग अनुभव बेहतर होगा।

Road To Valor Voice Chat Feature

Road To Valor गेम में मिलने वाला वॉइस चैट Invite Only फीचर है और यह सुविधा उन प्लेयर्स को मिलेगी, जिन्हें इसका इनवाइट मिला है। इस फीचर का इस्तेमाल फ्रेंडली बैटल, 2 vs 2 Battle और कस्टम बैटल मोड में किया जा सकेगा।

कंपनी ने बताया कि वॉइस चैट फीचर के जरिए प्लेयर अपने साथियों और विरोधियों के साथ बात कर सकते हैं। इसके साथ ही, प्लेयर्स को बैटल के दौरान किसी को भी म्यूट और अनम्यूट करने की सुविधा मिलेगी।

गेम करना होगा अपडेट

वॉइस चैट फीचर का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को गेम के नए वर्जन को गूगल प्ले-स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करना होगा। गेम डेवपलर का कहना है कि इस फीचर से प्लेयर्स का सोशल और गेमिंग अनुभव बेहतर होगा।

आपको बता दें कि क्राफ्टन ने इस गेम को मार्च में लॉन्च किया था। इस गेम के ग्राफिक शानदार हैं और इसमें हिंदी भाषा का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा, गेम में खुद का कस्टम रूम बनाने की सुविधा मिलती है। साथ ही, इसमें कई गेम मोड्स मिलते हैं।

दोबारा लॉन्च हुआ BGMI

BattleGrounds Mobile India (BGMI) पर पिछले साल बैन लगा था। हालांकि, अब गेम डेवलपर क्राफ्टन ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस गेम को भारत में दोबारा पेश किया है। यह गेम गूगल प्ले-स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। कंपनी के सीईओ का कहना है कि हमें बहुत खुशी है कि इस गेम पर लगा प्रतिबंध हट गया है। हम अपने प्लेयर्स को बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए लगातार काम करेंगे।

गेम में जुड़ा अहम नियम

क्राफ्टन ने इस बार गेम में एक अहम नियम जोड़ा है। इस नियम के तहत जिन प्लेयर्स की उम्र 18 साल से कम है, वो एक दिन में केवल 3 घंटे तक ही गेम खेल पाएंगे। इसके अलावा, एक कैंपेन की शुरुआत भी की गई है। इसका पहल का नाम इंडिया की हार्टबीट है। इस अभियान के तहत कंपनी भारत के टॉप गेमर्स की स्टोरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की करेगी। इससे प्लेयर्स को अलग पहचान मिलेगी।