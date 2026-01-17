GTA 6 का Trailer 3 कब आएगा? जानिए नए अपडेट्स

GTA 6 आजकल काफी चर्चा में है, हालांकि इसके रिलीज में अभी भी काफी वक्त बचा हुआ है। Rockstar Games ने GTA 6 को 19 नवंबर 2026 को रिलीज करने की तारीख घोषित की है। अब फैंस की नजरें गेम के प्रमोशन और मार्केटिंग पर हैं, खासकर तीसरे ट्रेलर पर। GTA 6 के फैंस लगातार Rockstar और उसकी कंपनी Take-Two के हर कदम को देख रहे हैं ताकि पता चल सके कि अगला आधिकारिक ट्रेलर कब आएगा। और पढें: GTA 6 अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं, लेकिन क्या ये गेम फिर से लेट होगा? जानें नया अपडेट

Trailer 3 में फैंस को क्या नया देखने को मिल सकता है?

पहले दो ट्रेलर में सिर्फ गेम की दुनिया और कुछ कैरेक्टर दिखाई दिए थे, गेम कैसे खेलना है या कहानी क्या है, ये ज्यादा नहीं दिखाया गया। इसलिए तीसरा ट्रेलर फैंस के लिए बहुत जरूरी है। लोग चाहते हैं कि इसमें गेमप्ले दिखे, नए मुख्य कैरेक्टर दिखें और गेम की दुनिया कितनी बड़ी है, ये पता चले। और पढें: GTA 6 फैंस के लिए बड़ी खबर, क्या फरवरी 2026 में आएगा नया अपडेट?

Trailer 3 कब आ सकता है?

ऑनलाइन अफवाहों और फैंस की जानकारी के मुताबिक, ट्रेलर 3 अप्रैल से जून 2026 के बीच आ सकता है। यह समय Rockstar के पिछले पैटर्न के अनुरूप लगता है क्योंकि पुराने गेम्स के ट्रेलर आमतौर पर लॉन्च से कुछ महीने पहले रिलीज किए गए थे। इसके अलावा Take-Two Interactive की 3 फरवरी 2026 को होने वाली अर्निंग कॉल भी फैंस के लिए खास है। और पढें: GTA 6 ने फिर रचा इतिहास! लगातार दूसरी बार Golden Joystick का Most Wanted Game अवॉर्ड

फैंस के बीच चल रही कई थ्योरीज

फैंस के बीच कई थ्योरीज भी चल रही हैं। कुछ का मानना है कि पहले के ट्रेलर में छोटे संकेत छुपाए गए हो सकते हैं, जबकि बाकी लोग तारीखों, टाइमस्टैम्प और विजुअल डिटेल्स पर ध्यान दे रहे हैं। कुछ थ्योरीज पुराने गेम के रिलीज या ट्रेलर की सालगिरह से ट्रेलर की तारीख जोड़ती हैं। हालांकि Rockstar ने अब तक किसी भी नए ट्रेलर या गेमप्ले रिलीज के लिए कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। इसलिए ट्रेलर 3 के बारे में फिलहाल सभी बातें केवल अटकलें ही मानी जाएंगी।