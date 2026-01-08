comscore
ENG
  • Home
  • Games
  • Gta 6 Release Update 2026 Rockstar Complete Complete Delay New Date 19 November Reports

GTA 6 अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं, लेकिन क्या ये गेम फिर से लेट होगा? जानें नया अपडेट

GTA 6 के फैंस के लिए एक बार फिर बड़ी खबर आई है। Rockstar Games का यह फेमस गेम अब भी पूरी तरह तैयार नहीं है, पिछले कुछ समय में गेम की रिलीज डेट कई बार बदल चुकी है। नए अपडेट में बताया गया है कि गेम अभी कंटेंट कम्पलीट होने के करीब है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 08, 2026, 01:36 PM (IST)

GTA VI
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

GTA 6 को लेकर गेम फैंस अब भी थोड़े बेचैन हैं। Rockstar Games का यह फेमस गेम पहले ही दो बार रिलीज डेट बदल चुका है। गेम का ट्रेलर दिसंबर 2023 में आया था और शुरू में इसे 2025 में लॉन्च होने वाला बताया गया था। इसके बाद मई 2025 में Rockstar ने गेम की डेट बढ़ाकर 26 मई 2026 कर दी, फिर नवंबर 2025 में इसे दूसरी बार आगे बढ़ाकर 19 नवंबर 2026 कर दिया गया। Bloomberg के जेसन श्रेयर के मुताबिक, यह नया डेट पहले से ज्यादा ‘रियल’ और ‘सॉलिड’ लगता है लेकिन गेम का सारा कंटेंट अभी भी पूरा नहीं हुआ है। news और पढें: GTA 6 फैंस के लिए बड़ी खबर, क्या फरवरी 2026 में आएगा नया अपडेट?

क्या GTA 6 अब भी पूरी तरह तैयार नहीं?

जेसन श्रेयर ने Ringer-Verse के Button Mash पॉडकास्ट में बताया कि GTA 6 अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। गेम बनाने में कई स्टेप्स होते हैं जैसे फीचर कम्पलीट, कंटेंट कम्पलीट और बग टेस्टिंग। अभी गेम के लेवल और मिशन्स पर काम चल रहा है और डेवलपर्स तय कर रहे हैं कि गेम में क्या-क्या होगा। गेम बहुत बड़ा और मुश्किल है, इसलिए अभी भी कुछ काम बाकी है। डेवलपर्स गेम में आखिरी समय में कुछ नई चीजें जोड़ना चाहते हैं। उम्मीद है कि जल्दी ही कंटेंट पूरा हो जाएगा और फिर बग्स ठीक करने पर ध्यान दिया जाएगा। news और पढें: GTA 6 ने फिर रचा इतिहास! लगातार दूसरी बार Golden Joystick का Most Wanted Game अवॉर्ड

Rockstar और Take-Two क्यों चाहते हैं कि गेम परफेक्ट हो?

जेसन ने यह भी बताया कि GTA 6 के लिए Rockstar और इसके पैरेंट कंपनी Take-Two के लिए पूरी तरह से परफेक्शन बेहद जरूरी है। Take-Two के शेयर इस गेम की सफलता पर निर्भर करते हैं और गेम की देरी के कारण हर बार शेयर में लगभग 10% की गिरावट आ जाती है। इसलिए कंपनी किसी भी तरह का अधूरा या खराब गेम रिलीज नहीं करना चाहती। Rockstar ने पिछली बार जब गेम को डिले किया, तब कहा था कि इससे गेम को और पॉलिश करने और फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरने का मौका मिलेगा। news और पढें: GTA Online अब PS5 और Xbox पर बिलकुल फ्री, जल्दी करें डाउनलोड

Trending Now

GTA 6 के फैंस को कब तक इंतजार करना पड़ेगा?

हालांकि GTA 6 अब तक पूरी तरह तैयार नहीं है लेकिन नया रिलीज डेट 19 नवंबर 2026 फैंस के लिए थोड़ी राहत लाता है। Take-Two के CEO स्ट्रॉस जेलनिक ने कहा कि वे नए डेट के लिए हाईली कॉन्फिडेंट हैं। Rockstar ने फैंस का धन्यवाद करते हुए कहा कि इंतजार थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन वे इस गेम को खेलने का एक्सपीरियंस फैंस के लिए शानदार बनाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। Red Dead Redemption 2 की तरह, उम्मीद है कि GTA 6 इस साल आखिरकार बिना किसी बड़ी देरी के रिलीज हो जाएगा।