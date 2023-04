Free Fire MAX Today Redeem Code for 22 April: फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड प्लेयर्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इनके जरिए फ्री में रिवॉर्ड के तौर पर कई शानदार आइटम पा सकते हैं। गेमर्स को रिडीम कोड में एक से एक अच्छे कॉस्मेटिक आइटम मिलते हैं। इसके जरिए वे फ्री में धमाल चीजें जैसे वेपन, इमोट, बंडल, स्किन और कैरेक्टर आदि पा सकते हैं। Also Read - Free Fire MAX Redeem Code For Today 20 April: आज के फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड, इमोट समेत पाएं बहुत कुछ

वैसे तो इन आइटम को इन-गेम स्टोर से भी खरीदा जा सकता है। हालांकि, इसके लिए गेमर्स को डायमंड खर्च करने पड़ते हैं, जो कि असली के पैसों से आते हैं। इस कारण प्लेयर्स Free Fire MAX Redeem Code का इंतजार करते हैं और इनमें फ्री में आइटम पाते हैं।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गेम का डेवलपर Garena अपने बैटल रॉयल गेम के लिए समय-समय पर रिडीम कोड्स जारी करता है। गेमर्स इन रिडीम कोड्स का इस्तेमाल करके फ्री में कई इन-गेम कॉस्मैटिक आइटम पा सकते हैं, जो गेम जीतने में मदद करेंगे। हालांकि, फ्री फायर मैक्स के लिए जारी ये रिडीम कोड्स सीमित समय के लिए वैलिड होते हैं और रीजन स्पेसिफिक होते हैं। हम यहां आज के लिए जारी हुए रिडीम कोड और उन्हें रिडीम करने का तरीका बताने वाले हैं।

Free Fire MAX Today Redeem Code for 22 April

इन रिडीम कोड में प्लेयर्स को ग्लू वॉल स्किन मिल रही है।

FFCMCPSBN9CU

FFAC2YXE6RF2

FFBBCVQZ4MWA

ये रिडीम कोड प्लेयर्स को वाउचर्स दे रहे हैं।

HHNAT6VKQ9R7

HFNSJ6W74Z48

WD2ATK3ZEA55

V44ZZ5YY7CBS

E2F86ZREMK49

TDK4JWN6RD6

2FG94YCW9VMV

XFW4Z6Q882WY

FFDBGQWPNHJX

4TPQRDQJHVP4

इस तरह करें रिडीम