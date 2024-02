Garena Free Fire MAX में कई बंडल्स मिलते हैं। ये बंडल्स न सिर्फ प्लेयर्स के गेम को मजेदार बनाते हैं बल्कि जीतने में भी उनकी मदद करते हैं। Garena समय-समय पर नए-नए इवेंट लाती है और इन इवेंट के साथ की कॉस्मेटिक आइटम भी गेम में एंट्री लेते हैं। साथ ही, अपडेट में भी नए बंडल्स आते हैं। हर बंडल अलग और मजेदार होता है। गेम में प्लेयर्स क्रिमिनल बंडल्स को काफी पसंद करते हैं। इस कारण हम ऐसे बंडल्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो दिखने में क्रिमिनल बंडल्स जैसे लगते हैं और वैसा फील देते हैं। आइये, जानते हैं।

Garena Free Fire MAX में क्रिमिनल बंडल जैसे अन्य बंडल्स

Star of the New Year बंडल

Star of the New Year बंडल, यूनिक कलर कॉम्बिनेशन वाला बंडल है। इसे काफी समय पहले गेम के डेवलपर गरेना ने पेश किया था। यूनिक कलर होने के कारण प्लेयर्स ने इसे काफी पसंद किया था। इसी कारण इसकी तुलना क्रिमिनल बंडल से की जाती है। आने वाले समय में इस बंडल को दोबारा लाया जा सकता है। इसकी कीमत 899 डायमंड है।

इस बंडल में चार आइटम Star of the New Year बंडल (मास्क), Star of the New Year बंडल (टॉप), Star of the New Year बंडल (बॉटम) और Star of the New Year बंडल (जूते) मिलते हैं।

Galactic Spaceboogy बंडल

फ्री फायर मैक्स में मिलने वाला Galactic Spaceboogy बंडल क्रिमिनल बंडल जैसे लगता है। बता दें कि इसकी एंट्री गेम में एलीट पास के साथ हुई थी। इसे भविष्य में गेम में आने वाले इवेंट, पास या फिर अपडेट के साथ वापस लाया जा सकता है। इस बंडल में प्लेयर्स को चार आइटम मिलते हैं। इसमें Galactic Spaceboogy बंडल (टॉप), Galactic Spaceboogy बंडल (बॉटम), Galactic Spaceboogy बंडल (जूते) और Galactic Spaceboogy मास्क (मास्क) शामिल है।

Winter Ironthrasher बंडल

साल 2022 में Free Fire MAX गेम में Winter Ironthrasher बंडल की एंट्री हुई है। आते ही इसने प्लेयर्स के बीच अपनी एक अलग जगह बना ली थी। इस बंडल ने क्रिमिनल बंडल को कड़ा टक्कर दी थी। बंडल को कई कलर कॉम्बिनेशन से बानाया गया था। इसके डिजाइन को भी प्लेयर्स ने काफी पंसद किया था।

इसमें ऊपर बताए गए बंडल्स से एक आइटम अधिक मिलता है। बंडल में Winter Ironthrasher बंडल (टॉप), Winter Ironthrasher बंडल (बॉटम), Winter Ironthrasher बंडल (जूते), Winter Ironthrasher बंडल (मास्क) और Winter Ironthrasher बंडल (हेयर) शामिल है।