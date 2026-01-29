फरवरी में PlayStation Plus यूजर्स की बल्ले-बल्ले, ये 4 सुपरहिट गेम्स मिलेंगे मुफ्त

फरवरी 2026 के लिए PlayStation Plus (PS Plus) के मुफ्त गेम्स का ऐलान हो गया है। इस महीने PS Plus Essential में चार शानदार गेम्स शामिल किए गए हैं, जिन्हें बिना किसी अतिरिक्त खर्च के खेल सकते हैं। इसमें बॉक्सिंग सिमुलेशन गेम Undisputed, एडवेंचर-सर्वाइवल गेम Subnautica: Below Zero, मेट्रोइडवेनिया स्टाइल गेम Ultros, और कॉम्बैट फ्लाइट सिम Ace Combat 7: Skies Unknown शामिल हैं। ये सभी गेम्स 3 फरवरी से PS Plus की लाइब्रेरी में उपलब्ध होंगे और इन्हें अपने एक्टिव PS Plus सब्सक्रिप्शन के साथ खेल सकते हैं। आइए जानते हैं…

Subnautica : Below Zero

Subnautica: Below Zero 2018 के underwater adventure गेम Subnautica का स्पिनऑफ है। इसमें आप एक xenologist की भूमिका निभाते हैं और ग्रह 4546B के जमे हुए पानी की दुनिया में खोजबीन करते हैं। यह ओपन वर्ल्ड गेम है जिसमें आपको एलियन एनवायरनमेंट की इन्वेस्टीगेशन करना है, पानी के अंदर खतरों से बचना है, संसाधन इकट्ठा करना है और कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मिशन पूरे करने हैं। गेम में survival मैकेनिक्स हैं, जैसे बेस बनाना, crafting, ऑक्सीजन, भूख, प्यास और शरीर के तापमान का ध्यान रखना। पानी के अलावा इसमें hostile land-based क्षेत्रों की खोज भी करनी होगी। यह गेम PS Plus में PS4 और PS5 के लिए उपलब्ध होगा।

Undisputed

Undisputed एक बॉक्सिंग गेम है जो असली बॉक्सिंग है। इसमें 70 से ज्यादा लाइसेंस्ड फाइटर्स शामिल हैं और गेम के फाइटिंग मैकेनिक्स काफी डीटेल्ड हैं, जिससे खिलाड़ी मैच में अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और कंट्रोल ले सकते हैं। इसमें अलग-अलग मोड्स हैं, जैसे कि अपना बॉक्सर बनाना, अमेच्योर टूर्नामेंट खेलना, रैंक में ऊपर उठना और करियर मोड में ‘Undisputed Champion’ बनना। इस गेम में बॉक्सिंग के आइकॉनिक फाइटर्स जैसे मुहम्मद अली और शुगर रे रॉबिन्सन के साथ-साथ आधुनिक स्टार्स जैसे कैनेलो अल्वारेज और टायसन फ्यूरी भी हैं। यह गेम PS5 पर उपलब्ध होगा।

Ace Combat 7: Skies Unknown

Ace Combat 7: Skies Unknown, Bandai Namco की फेमस Ace Combat Series का हिस्सा है, जो हवाई लड़ाई का असली अनुभव देती है। यह गेम 2019 में रिलीज हुआ था और Ace Combat 8 के लॉन्च से पहले PS Plus पर उपलब्ध होगा। गेम में arcade-style gameplay है जो नए खिलाड़ियों के लिए आसान बनाता है। इसमें licensed real-world aircraft और कुछ fictional fighter planes भी शामिल हैं। गेम का single-player campaign है, जिसमें आप air combat मिशनों के जरिए कहानी का हिस्सा बनते हैं। Ace Combat 7 PS4 पर Nativly उपलब्ध है और PS5 पर backwards compatibility के जरिए खेला जा सकता है।

Ultros

Ultros एक Metroidvania गेम है जिसमें psychedelic और vibrant आर्ट स्टाइल है। इसमें आप एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में जागते हैं जो Sarcophagus नाम के विशाल स्पेसशिप में फंसा होता है, जहां cosmic demon Ultros को imprison किया गया है। गेम में हर रन एक loop में होता है और आपको Sarcophagus के भीतर exploration करनी होती है, वहां के characters से मिलना होता है और Ultros के रहस्य को सुलझाना होता है। गेम में intense melee combat और tough boss fights हैं। हर रन के बाद प्रोग्रेस reset हो जाती है और गेम वर्ल्ड में बदलाव आते हैं। यह गेम PS4 और PS5 दोनों पर उपलब्ध होगा।

