Free Fire MAX Today Redeem Code for 12 April 2023: फ्री फायर मैक्स एक लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम है। प्लेयर्स को इसमें कई धमाल कॉस्मेटिक आइटम जैसे वेपन, कैरेक्टर, बंडल, गन स्किन और पेट मिलते हैं। इनकी मदद से गेम जीतना बहुत आसान हो जाता है। इन्हें कई तरीकों से पाया जा सकता है। Also Read - Free Fire MAX Redeem Code For Today 11 April: आज फ्री पाएं Bundles और Characters, जानें कैसे करें क्लेम

गेमर्स इन-गेम स्टोर से भी आइटम को खरीद सकते हैं। हालांकि, इसके लिए डायमंड की जरूरत होती है, जो कि इन-गेम करेंसी है और असली के पैसों से आते हैं। वहीं, गेम में आने वाले इवेंट में भी ये आइटम रिवॉर्ड के तौर पर दिए जाते हैं। इसके लिए प्लेयर्स को स्पेसिफिक टास्क पूरे करने होते हैं। वहीं, फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड एक ऐसा जरिया है, जिससे बिना डायमंड खर्च किए या फिर टास्क किए ही फ्री में ये आइटम मिल जाते हैं। Also Read - Free Fire MAX Today Redeem Code 7 April: फ्री फायर मैक्स के कई रिडीम कोड, फ्री पाएं कैरेक्टर और गन स्किन

गेम का डेवलपर Garena समय-समय पर रिडीम कोड जारी करता है। रिडीम कोड 12 कैरेक्टर के होते हैं। इन्हें रिडेमप्शन वेबसाइट पर जाकर रिडीम कर सकते हैं। रिडीम करने पर इनमें रिवॉर्ड के तौर पर ढेरों इनाम मिलते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि फ्री फायर मैक्स के लिए जारी ये रिडीम कोड्स सीमित समय के लिए ही वैलिड होते हैं और हर रीजन के लिए अलग कोड आता है। Also Read - Free Fire Redeem Code for Today 6 April 2023: फ्री में पाएं कैरेक्टर्स और गन स्किन, जानें कैसे

गेमर्स इन रिडीम कोड्स का यूज करके फ्री में कई इन-गेम कॉस्मैटिक आइटम पा सकते हैं। इस आर्टिकल में हमने आज के लिए जारी हुए फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड (Free Fire MAX Today Redeem Code) बताए हैं। साथ ही उन्हें रिडीम करने का तरीका भी बताया गया है।

Free Fire MAX Today Redeem Code for 12 April 2023

इन रिडीम कोड के जरिए प्लेयर्स को ग्लू वॉल स्किन मिल रही है।

FFBBCVQZ4MWA

FFCMCPSBN9CU

FFAC2YXE6RF2

ये रिडीम कोड गेमर्स को पेट दे रहे हैं।

VNY3MQWNKEGU

FFIC33NTEUKA

ZZATXB24QES8

U8S47JGJH5MG

ऐसे पाएं रिवॉर्ड