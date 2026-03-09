comscore
  • Free Fire Max Redeem Codes Today 9 March 2026 Get Free Diamonds Skins Emotes Premium Rewards

Free Fire MAX Redeem Codes Today 9 March: आज फ्री डायमंड्स, स्किन और प्रीमियम रिवॉर्ड पाने का शानदार मौका!

9 मार्च 2026 को गेम खेलने वालों के लिए अच्छी खबर है। आज Free Fire MAX के नए Redeem Codes जारी हुए हैं, जिनकी मदद से खिलाड़ी फ्री डायमंड्स, स्किन, इमोट्स और कई प्रीमियम रिवॉर्ड पा सकते हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 09, 2026, 09:47 AM (IST)

Free Fire Max (86)
Garena ने 9 मार्च 2026 यानी सोमवार के लिए Free Fire MAX के नए redeem codes जारी किए हैं। इन कोड्स की मदद से खिलाड़ी बिना पैसे खर्च किए गेम के कई प्रीमियम इन-गेम रिवॉर्ड पा सकते हैं। इन रिवॉर्ड्स में फ्री डायमंड्स, हथियारों की स्किन, कैरेक्टर आउटफिट, बंडल, इमोट्स और कई कॉस्मेटिक आइटम शामिल हैं। Free Fire MAX भारत में लाखों खिलाड़ियों के बीच काफी फेमस है और कंपनी समय-समय पर ऐसे Redeem Codes जारी करती रहती है ताकि खिलाड़ी गेम में नए आइटम हासिल कर सकें, हालांकि ये कोड सीमित समय के लिए ही काम करते हैं, इसलिए खिलाड़ियों को जल्दी इन्हें इस्तेमाल करना जरूरी होता है। news और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 6 March 2026: आज मिलेंगे भर-भर के फ्री रिवॉर्ड्स, ऐसे करें तुरंत क्लेम

क्या हैं आज के Redeem Codes?

  • 4N8M2XL9R1HK
  • WD2ATK3ZE55X
  • HFNSJ6W74ZK8
  • RD3TZK7WME65
  • F8YC4TN6VKQ9
  • V44ZX8Y7GJH5
  • FF9MJ31CXKRG
  • FFW2Y7NQFV9S
  • FFMC2SJLKXSB
  • 4ST1ZTBZBRP9
  • BR43FMAPYEZZ
  • ZZZ76NT3PDSH
  • FFPURTQPFDZ9
  • XZDJZE25WEFJ
  • FFUMCPSJ99S3
  • FFJYBGD8H1H4
  • FF7MUY4ME6SC
  • ZRW3J4N8VRX5
  • TFX9J3Z2RP6G
  • FQ9W2E1R7T5Y
  • FE2R8T6Y4U1I
  • F7F9A3B2K6G8
  • FU1I5O3P7A9S
  • FL2K6J4H8G5F
  • UPQ7X5NMJ64V
  • S9QK2L6VP3MR
  • FFR4G3HM5YJN
  • 6KWMFJVMQQYG
  • FZ5X1C7V9B2N
  • B1RK7C5ZL8YT
  • TX4SC2VUNPKF
  • RHTG9VOLTDWP
  • N7QK5L3MRP9J

इन Redeem Codes से किस तरह के इन-गेम रिवॉर्ड मिल सकते हैं?

आज जारी किए गए Free Fire MAX redeem codes से खिलाड़ियों को कई तरह के इन-गेम रिवॉर्ड मिल सकते हैं। इनमें फ्री डायमंड्स और गोल्ड जैसे इन-गेम करेंसी रिवॉर्ड, एक्सक्लूसिव वेपन स्किन, कैरेक्टर आउटफिट, एलीट बंडल, लूट क्रेट, वाउचर और प्रीमियम इमोट्स शामिल हैं। डायमंड्स और गोल्ड आमतौर पर तुरंत खिलाड़ी के अकाउंट में जुड़ जाते हैं, जबकि स्किन, बंडल या बाकी कॉस्मेटिक आइटम 24 घंटे के अंदर गेम के मेलबॉक्स में भेज दिए जाते हैं। news और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 3 March 2026: आज मुफ्त में मिल रहे प्रीमियम आइटम, जल्दी करें

Free Fire MAX Redeem Codes को कैसे रिडीम किया जाता है?

अगर खिलाड़ी इन Redeem Codes का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उन्हें गेम के अंदर नहीं बल्कि Garena की आधिकारिक Rewards Redemption वेबसाइट पर जाना होगा। सबसे पहले खिलाड़ियों को वेबसाइट खोलकर अपने गेम अकाउंट से Log-In करना होगा। यह लॉगिन Google, Facebook, VK या X जैसे प्लेटफॉर्म से किया जा सकता है। इसके बाद स्क्रीन पर दिए गए बॉक्स में Redeem Code डालना होगा और ‘Confirm’ बटन पर क्लिक करना होगा। अगर कोड सही और एक्टिव हुआ तो स्क्रीन पर सफल रिडेम्पशन का मैसेज दिखाई देगा। इसके बाद रिवॉर्ड तुरंत अकाउंट में जुड़ सकते हैं या फिर 24 घंटे के अंदर गेम के मेलबॉक्स में भेज दिए जाते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि गेस्ट अकाउंट वाले खिलाड़ी इन कोड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें पहले अपना अकाउंट किसी प्लेटफॉर्म से लिंक करना जरूरी होता है। news और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 28 February 2026: बिना डायमंड खर्च किए पाएं प्रीमियम गन स्किन और बंडल, ऐसे करें क्लेम

Redeem Codes इस्तेमाल करते समय खिलाड़ियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

खिलाड़ियों को Redeem Codes इस्तेमाल करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पर ये कोड सिर्फ 12 से 18 घंटे तक ही वैध रहते हैं और हर कोड की एक सीमित रिडेम्पशन लिमिट होती है, जो अक्सर लगभग 500 खिलाड़ियों तक होती है। इसका मतलब है कि अगर बहुत ज्यादा लोग पहले ही उस कोड को इस्तेमाल कर चुके हैं, तो बाद में कोशिश करने पर एरर मैसेज आ सकता है। इसके अलावा हर कोड को एक अकाउंट पर सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वजह से खिलाड़ियों को सलाह दी जाती है कि जैसे ही नए Redeem Codes जारी हों, उन्हें तुरंत कॉपी करके रिडीम कर लें।