Free Fire MAX Redeem Codes Today 6 February 2026: मुफ्त में पाएं डायमंड्स, स्किन्स और एक्सक्लूसिव इन-गेम आइटम्स

Published: Feb 06, 2026, 09:22 AM (IST)
Garena ने Free Fire MAX के खिलाड़ियों के लिए 6 फरवरी 2026 के लिए नए रिडीम कोड्स जारी किए गए हैं, जिनके माध्यम से खिलाड़ी मुफ्त में डायमंड्स, गोल्ड, Weapon Skins, एक्सक्लूसिव आउटफिट्स, बंडल्स और Emotes पा सकते हैं। ये कोड्स सीमित समय के लिए ही मान्य होंगे, इसलिए खिलाड़ियों को सलाह दी जा रही है कि वे तुरंत इन्हें रिडीम करें। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes: गेमर्स के लिए खुशखबरी, जारी हुए नए कोड, फ्री में पाएं Emote-Gold
आज जारी किए गए कोड्स से खिलाड़ी कई प्रकार के इन-गेम रिवॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं। इनमें फ्री डायमंड्स और गोल्ड के साथ-साथ विशेष कैरेक्टर और हथियार स्किन्स, एलीट आउटफिट बंडल्स और Premium Emotes शामिल हैं। डायमंड्स और गोल्ड जैसे करेंसी रिवॉर्ड्स तुरंत अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, जबकि स्किन्स, आउटफिट्स और बंडल्स जैसे कॉस्मेटिक आइटम्स 24 घंटे के भीतर खिलाड़ी के इन-गेम मेलबॉक्स में भेज दिए जाते हैं। और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Codes Today 4 February 2026: नए गेमिंग कोड रिलीज, मुफ्त में पाएं प्रीमियम आइटम
Free Fire MAX के रिडीम कोड्स का इस्तेमाल करना काफी आसान है। सबसे पहले खिलाड़ी को गरिना के आधिकारिक रिवार्ड पोर्टल reward.ff.garena.com पर जाना होगा। इसके बाद Google, Facebook या VK अकाउंट से लॉगिन करें, ध्यान दें कि गेस्ट अकाउंट्स इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकते। लॉगिन के बाद, दिए गए एक्टिव कोड्स में से कोई एक कोड ‘Enter’ करें और ‘Confirm’ पर क्लिक करें। सफल रिडीम करने पर रिवार्ड्स या तो तुरंत अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे या 24 घंटे के भीतर इन-गेम मेलबॉक्स में भेज दिए जाएंगे। हर कोड केवल एक अकाउंट पर एक बार ही रिडीम किया जा सकता है और कोड्स आमतौर पर 12 से 18 घंटे तक ही वैध होते हैं। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 3 February 2026: फ्री Diamonds पाने का मौका, आ गए नए रिडीम कोड्स
