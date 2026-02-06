Free Fire MAX Redeem Codes Today 6 February 2026: मुफ्त में पाएं डायमंड्स, स्किन्स और एक्सक्लूसिव इन-गेम आइटम्स

Garena ने Free Fire MAX के खिलाड़ियों के लिए 6 फरवरी 2026 के लिए नए रिडीम कोड्स जारी किए गए हैं, जिनके माध्यम से खिलाड़ी मुफ्त में डायमंड्स, गोल्ड, Weapon Skins, एक्सक्लूसिव आउटफिट्स, बंडल्स और Emotes पा सकते हैं। ये कोड्स सीमित समय के लिए ही मान्य होंगे, इसलिए खिलाड़ियों को सलाह दी जा रही है कि वे तुरंत इन्हें रिडीम करें। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes: गेमर्स के लिए खुशखबरी, जारी हुए नए कोड, फ्री में पाएं Emote-Gold

आज के कोड्स से कौन-कौन से इन-गेम रिवॉर्ड मिल सकते हैं

आज जारी किए गए कोड्स से खिलाड़ी कई प्रकार के इन-गेम रिवॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं। इनमें फ्री डायमंड्स और गोल्ड के साथ-साथ विशेष कैरेक्टर और हथियार स्किन्स, एलीट आउटफिट बंडल्स और Premium Emotes शामिल हैं। डायमंड्स और गोल्ड जैसे करेंसी रिवॉर्ड्स तुरंत अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, जबकि स्किन्स, आउटफिट्स और बंडल्स जैसे कॉस्मेटिक आइटम्स 24 घंटे के भीतर खिलाड़ी के इन-गेम मेलबॉक्स में भेज दिए जाते हैं। और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Codes Today 4 February 2026: नए गेमिंग कोड रिलीज, मुफ्त में पाएं प्रीमियम आइटम

Add Techlusive as a Preferred Source

Trending Now

क्या हैं आज के Redeem Codes

FQ9W2E1R7T5Y3U6I

FK3J9H5G1F7D2S4A

FM6N1B8V3C4X7Z9L

FL2K6J4H8G5F3D7S

Q8M4K7L2VR9J

A6QK1L9MRP5V

Z4QP8M6KNR2J

P7QH5K3LVJ9P

M2QP9L8KRV6K

R5QK4M7LVP1R

K9QP6K2MNL8V

V3QJ1M9KRP7V

D8MJ4Q6LVK2R

N7QK5L3MRP9J

J2QP8M1KVL6V

E9QH6K4LNP7V

S5PL7M2LRV8K

Y1QP9K6MVJ4R

O4QK2L8MRP7R

L6QP5M9KNV1L

X8QJ7K4MVP2V

R3MJ9Q1LRV6K

H5QP6L8MNP2R

B7QK4M9LVJ1R

J2QP8M1KVL6V

E9QH6K4LNP7V

S5PL7M2LRV8K

Y1QP9K6MVJ4R

O4QK2L8MRP7R

L6QP5M9KNV1L

X8QJ7K4MVP2V

R3MJ9Q1LRV6K

H5QP6L8MNP2R

B7QK4M9LVJ1R

Free Fire MAX कोड्स कैसे रिडीम करें

Free Fire MAX के रिडीम कोड्स का इस्तेमाल करना काफी आसान है। सबसे पहले खिलाड़ी को गरिना के आधिकारिक रिवार्ड पोर्टल reward.ff.garena.com पर जाना होगा। इसके बाद Google, Facebook या VK अकाउंट से लॉगिन करें, ध्यान दें कि गेस्ट अकाउंट्स इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकते। लॉगिन के बाद, दिए गए एक्टिव कोड्स में से कोई एक कोड ‘Enter’ करें और ‘Confirm’ पर क्लिक करें। सफल रिडीम करने पर रिवार्ड्स या तो तुरंत अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे या 24 घंटे के भीतर इन-गेम मेलबॉक्स में भेज दिए जाएंगे। हर कोड केवल एक अकाउंट पर एक बार ही रिडीम किया जा सकता है और कोड्स आमतौर पर 12 से 18 घंटे तक ही वैध होते हैं। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 3 February 2026: फ्री Diamonds पाने का मौका, आ गए नए रिडीम कोड्स