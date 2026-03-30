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Free Fire MAX Redeem Codes Today 30 March 2026: बिना डायमंड खर्च किए पाएं मुफ्त में प्रीमियम आइटम, ऐसे करना है क्लेम

आज के समय में Free Fire MAX खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए Redeem Codes किसी गिफ्ट से कम नहीं हैं। 30 March 2026 के लिए Garena ने नए कोड जारी किए हैं, जिनसे बिना डायमंड खर्च किए फ्री में प्रीमियम रिवॉर्ड्स पाए जा सकते हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 30, 2026, 09:36 AM (IST)

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आज 30 मार्च 2026 को Garena ने अपने फेमस बैटल रॉयल गेम Free Fire MAX के लिए नए Redeem Codes जारी किए हैं। ये कोड खिलाड़ियों के लिए किसी बोनस से कम नहीं हैं, क्योंकि इनके जरिए बिना डायमंड खर्च किए प्रीमियम इन-गेम आइटम हासिल किए जा सकते हैं। इन अल्फान्यूमेरिक कोड्स की मदद से प्लेयर्स को Weapon Loot Crates, Exclusive Emotes, Gold और Rare Skins जैसे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, खास बात यह है कि ये ऑफर सीमित समय के लिए होते हैं, इसलिए जो खिलाड़ी जल्दी एक्टिव रहते हैं, वही इनका फायदा उठा पाते हैं। news और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 29 March 2026: आ गए लेटेस्ट रिडीम कोड्स, Free पाएं रिवॉर्ड्स

क्या हैं आज के Redeem Codes?

  • ​FFRSX4CYHLLQ
  • ​FFSKTXVQF2NR
  • ​FFDMNSW9KG2
  • ​FFCBRAXQTS9S
  • ​FFSGT7KNFQ2X
  • ​FPSTQ7MXNPY5
  • ​4N8M2XL9R1G3
  • ​H8YC4TN6VKQ9
  • ​FF6YH3BFD7VT
  • ​B1RK7C5ZL8YT
  • ​4ST1ZTBZBRP9
  • ​BR43FMAPYEZZ
  • ​UPQ7X5NMJ64V
  • ​S9QK2L6VP3MR
  • ​FFR4G3HM5YJN
  • ​6KWMFJVMQQYG
  • ​FZ5X1C7V9B2N
  • ​FT4E9Y5U1I3O
  • ​FP9O1I5U3Y2T
  • ​FM6N1B8V3C4X
  • ​FA3S7D5F1G9H
  • ​FK3J9H5G1F7D
  • ​FU1I5O3P7A9S
  • ​F7F9A3B2K6G8
  • ​FE2R8T6Y4U1I
  • ​FQ9W2E1R7T5Y
  • ​FFMARCH27REWARD
  • ​FREEFIREMAX2026
  • ​FF27MAXBONUS
  • ​GARENA27FFMAX

ये कोड खासतौर पर भारत के सर्वर के लिए जारी किए गए हैं और हर कोड की एक लिमिट होती है। अगर किसी कोड को डालने पर एरर आता है, तो इसका मतलब है कि वह कोड या तो एक्सपायर हो चुका है या उसकी लिमिट पूरी हो गई है। news और पढें: Free Fire Max Redeem Code Today 28 March 2026: फ्री में चाहिए शानदार आइटम, रिडीम करें नए कोड

Free Fire MAX में Redeem Codes को कैसे क्लेम करें?

इन रिवॉर्ड्स को क्लेम करने का तरीका काफी आसान है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह प्रोसेस गेम के अंदर नहीं, बल्कि Garena की आधिकारिक रिडेम्प्शन वेबसाइट पर पूरा करना होता है। सबसे पहले यूजर को Garena Rewards Redemption Site पर जाना होगा और अपने Free Fire अकाउंट से Log-In करना होगा, जो Facebook, Google, Apple ID या X से लिंक हो। इसके बाद दिए गए कोड को कॉपी करके वेबसाइट के टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट करना होगा और ‘Confirm’ बटन पर क्लिक करना होगा। अगर कोड वैलिड होगा तो एक पॉप-अप के जरिए सक्सेस की जानकारी मिल जाएगी। news और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 27 March 2026: नए कोड फ्री में दिलाएंगे कैरेक्टर समेत ढेरों आइटम आज, ऐसे करें रिडीम

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Redeem Codes इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखें?

रिडेम्प्शन के बाद मिलने वाले आइटम्स तुरंत नहीं आते, बल्कि 24 घंटे के अंदर गेम के इनबॉक्स में भेज दिए जाते हैं, ध्यान रखें कि गेस्ट अकाउंट से Log-In करने वाले खिलाड़ी इन रिवॉर्ड्स के लिए योग्य नहीं होते हैं। साथ ही ये कोड्स आमतौर पर 12 से 18 घंटे तक ही एक्टिव रहते हैं और कई बार रीजन-लॉक भी होते हैं। ऐसे में अगर कोई कोड काम नहीं करता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, नए कोड्स रोजाना जारी किए जाते हैं।