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Free Fire MAX Redeem Codes Today 23 March 2026: आज फ्री में मिल रहे हैं प्रीमियम रिवॉर्ड्स, जल्दी लूट लो!

Free Fire MAX के लिए 23 मार्च 2026 को नए रिडीम कोड जारी कर दिए हैं। इन कोड्स से खिलाड़ी बिना पैसे खर्च किए फ्री डायमंड, गन स्किन और इमोट्स पा सकते हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 23, 2026, 09:31 AM (IST)

Free Fire Max
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आज 23 मार्च 2026 को Free Fire MAX के लिए Garena ने नए रिडीम कोड जारी कर दिए हैं, जिनकी मदद से खिलाड़ी बिना पैसे खर्च किए फ्री डायमंड, रेयर गन स्किन और एक्सक्लूसिव इमोट्स हासिल कर सकते हैं। भारत में ये गेम काफी फेमस है और ऐसे रिवॉर्ड्स गेमिंग को और भी मजेदार बना देते हैं, खास बात यह है कि ये कोड सीमित समय के लिए ही उपलब्ध होते हैं, इसलिए खिलाड़ियों को तुरंत रिडीम करना जरूरी है। news और पढें: Free Fire MAX के लिए संडे बनेगा फंडे, एक्टिव रिडीम कोड्स से Diamonds-Evo Gun Skin पाएं बिल्कुल फ्री

क्या हैं आज के रिडीम कोड?

  • FFSKTXVQF2NR
  • NPTF2FWSPXN9
  • FFDMNSW9KG2
  • FFCBRAXQTS9S
  • FFSGT7KNFQ2X
  • FPSTQ7MXNPY5
  • 4N8M2XL9R1G3
  • H8YC4TN6VKQ9
  • FF6YH3BFD7VT
  • B1RK7C5ZL8YT
  • 4ST1ZTBZBRP9
  • BR43FMAPYEZZ
  • UPQ7X5NMJ64V
  • S9QK2L6VP3MR
  • FFR4G3HM5YJN
  • 6KWMFJVMQQYG
  • FZ5X1C7V9B2N
  • FT4E9Y5U1I3O
  • FP9O1I5U3Y2T
  • FM6N1B8V3C4X
  • FA3S7D5F1G9H
  • FK3J9H5G1F7D
  • FU1I5O3P7A9S
  • F7F9A3B2K6G8
  • FE2R8T6Y4U1I

इन रिडीम कोड्स को जो खिलाड़ी जल्दी रिडीम करेगा, उसे ही इनाम मिलेगा, हर कोड एक सीमित यूज के लिए होते है। news और पढें: Free Fire Max Redeem Codes: नए कोड दिला रहे Diamond और Skins, फ्री में ऐसे पाएं

रिडीम कोड कैसे इस्तेमाल करें?

इन कोड्स को रिडीम करने के लिए खिलाड़ियों को गेम के अंदर नहीं बल्कि आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है। सबसे पहले Free Fire MAX के रिवॉर्ड रिडेम्पशन साइट पर जाकर अपने अकाउंट से लॉगिन करना होता है, जो Facebook, Google या बाकी प्लेटफॉर्म से लिंक हो। इसके बाद दिए गए कोड को कॉपी करके टेक्स्ट बॉक्स में डालना होता है और ‘Confirm’ बटन पर क्लिक करना होता है। अगर कोड सही और एक्टिव हुआ, तो 24 घंटे के अंदर रिवॉर्ड आपके इन-गेम मेल में मिल जाएगा। ध्यान रहे कि गेस्ट अकाउंट से ये रिवॉर्ड क्लेम नहीं किए जा सकते, इसलिए अकाउंट लिंक होना जरूरी है। news और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Codes 20 March 2026: नए कोड से अनलॉक करें प्रीमियम आइटम आज, ऐसे करें रिडीम

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कोड काम न करने की वजह?

हालांकि कई बार खिलाड़ियों को ‘Invalid’ या ‘Expired’ का मैसेज भी मिलता है। इसके पीछे कारण कोड का एक्सपायर हो जाना, यूज की सीमा पूरी हो जाना या फिर गलत सर्वर का इस्तेमाल करना हो सकता है। भारत के लिए जारी कोड केवल इंडिया सर्वर पर ही काम करते हैं। इसलिए सही सर्वर और सही समय पर कोड इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है।