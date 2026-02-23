Free Fire MAX Redeem Codes Today 23 February 2026: आज बिना डायमंड खर्च किए पाएं वेपन स्किन और आउटफिट

Free Fire MAX के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। Garena ने 23 फरवरी 2026 के लिए नए रिडीम कोड जारी किए हैं। इन कोड्स की मदद से खिलाड़ी फ्री में कई शानदार रिवॉर्ड्स पा सकते हैं आमतौर पर गेम में प्रीमियम स्किन, कैरेक्टर आउटफिट और वेपन क्रेट खरीदने के लिए डायमंड्स खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन रिडीम कोड के जरिए बिना पैसे खर्च किए भी कुछ खास आइटम मिल सकते हैं। कंपनी ने साफ किया है कि ये कोड सीमित समय के लिए उपलब्ध हैं, इसलिए खिलाड़ियों को इन्हें जल्द से जल्द रिडीम करने की सलाह दी गई है। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes 22 February 2026: मुफ्त में Diamond पाएं, सबसे पहले ये कोड्स करें रिडीम

क्या हैं आज के रिडीम कोड?

P3LX6V9TM2QH

FFWCTKX2P5NQ

TX4SC2VUNPKF

RHTG9VOLTDWP

N7QK5L3MRP9J

J2QP8M1KVL6V

E9QH6K4LNP7V

S5PL7M2LRV8K

Q8M4K7L2VR9J

A6QK1L9MRP5V

ZRW3J4N8VX56

TFX9J3Z2RP64

WD2ATK3ZEA55

FFPLUFBVSLOT

MCPW3D28VZD6

ZZZ76NT3PDSH

V427K98RUCHZ

J3ZKQ57Z2P2P

RD3TZK7WME65

S7DZ4N8RK1XW

FQ9W2E1R7T5Y

4N8M2XL9R1G3

FU1I5O3P7A9S

S9QK2L6VP3MR

FP9O1I5U3Y2T

B1RK7C5ZL8YT

FZ5X1C7V9B2N

FFR4G3HM5YJN

6KWMFJVMQQYG

JHGS6BW7LA8X

F7F9A3B2K6G8

BR43FMAPYEZZ

H8YC4TN6VKQ9

FK3J9H5G1F7D

FA3S7D5F1G9H

UPQ7X5NMJ64V

FJI4GFE45TG5

4ST1ZTBZBRP9

FM6N1B8V3C4X

B6QV3LMK1TP

रिडीम कोड कैसे काम करते हैं और इनमें क्या मिल सकता है?

ये रिडीम कोड 12 से 16 अंकों और अक्षरों के अल्फान्यूमेरिक कॉम्बिनेशन में होते हैं। हर कोड का यूज केवल तय संख्या में खिलाड़ी ही कर सकते हैं अगर किसी कोड की लिमिट पूरी हो जाती है या उसकी वैधता समाप्त हो जाती है, तो वह कोड काम नहीं करेगा। 23 फरवरी 2026 के लिए जारी लिस्ट में कई नए कोड शामिल हैं, जिनके जरिए खिलाड़ियों को वेपन स्किन, कैरेक्टर आउटफिट, लूट क्रेट और बाकी कॉस्मेटिक रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं।

Free Fire MAX के रिडीम कोड कैसे इस्तेमाल करें?

रिडीम कोड इस्तेमाल करने के लिए खिलाड़ियों को सीधे गेम के अंदर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके लिए उन्हें आधिकारिक Rewards Redemption वेबसाइट पर जाना होगा। वहां गेम से लिंक किए गए अकाउंट जैसे Google, Facebook, VK या X से लॉगिन करना जरूरी है। गेस्ट अकाउंट से लॉगिन करने वाले खिलाड़ी इन कोड्स का फायदा नहीं उठा पाएंगे। वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद वैध कोड को कॉपी करके दिए गए बॉक्स में पेस्ट करना होगा और कन्फर्म पर क्लिक करना होगा, अगर कोड सही और एक्टिव है तो स्क्रीन पर सफलता का मैसेज दिखाई देगा। इसके बाद 24 घंटे के भीतर रिवॉर्ड खिलाड़ी के इन-गेम मेलबॉक्स में भेज दिया जाएगा।