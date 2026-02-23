comscore
ENG
Free Fire MAX Redeem Codes Today 23 February 2026: आज बिना डायमंड खर्च किए पाएं वेपन स्किन और आउटफिट

Free Fire MAX खेलने वालों के लिए आज खुशखबरी है। 23 फरवरी 2026 के नए रिडीम कोड जारी हो गए हैं। इन कोड्स की मदद से खिलाड़ी बिना डायमंड खर्च किए फ्री वेपन स्किन, आउटफिट और दूसरे रिवॉर्ड पा सकते हैं। कोड सीमित समय के लिए हैं, इसलिए जल्दी रिडीम करें। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 23, 2026, 09:18 AM (IST)

Free Fire MAX के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। Garena ने 23 फरवरी 2026 के लिए नए रिडीम कोड जारी किए हैं। इन कोड्स की मदद से खिलाड़ी फ्री में कई शानदार रिवॉर्ड्स पा सकते हैं आमतौर पर गेम में प्रीमियम स्किन, कैरेक्टर आउटफिट और वेपन क्रेट खरीदने के लिए डायमंड्स खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन रिडीम कोड के जरिए बिना पैसे खर्च किए भी कुछ खास आइटम मिल सकते हैं। कंपनी ने साफ किया है कि ये कोड सीमित समय के लिए उपलब्ध हैं, इसलिए खिलाड़ियों को इन्हें जल्द से जल्द रिडीम करने की सलाह दी गई है। news और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes 22 February 2026: मुफ्त में Diamond पाएं, सबसे पहले ये कोड्स करें रिडीम

क्या हैं आज के रिडीम कोड?

  • P3LX6V9TM2QH
  • FFWCTKX2P5NQ
  • TX4SC2VUNPKF
  • RHTG9VOLTDWP
  • N7QK5L3MRP9J
  • J2QP8M1KVL6V
  • E9QH6K4LNP7V
  • S5PL7M2LRV8K
  • Q8M4K7L2VR9J
  • A6QK1L9MRP5V
  • ZRW3J4N8VX56
  • TFX9J3Z2RP64
  • WD2ATK3ZEA55
  • FFPLUFBVSLOT
  • MCPW3D28VZD6
  • ZZZ76NT3PDSH
  • V427K98RUCHZ
  • J3ZKQ57Z2P2P
  • RD3TZK7WME65
  • S7DZ4N8RK1XW
  • FQ9W2E1R7T5Y
  • 4N8M2XL9R1G3
  • FU1I5O3P7A9S
  • S9QK2L6VP3MR
  • FP9O1I5U3Y2T
  • B1RK7C5ZL8YT
  • FZ5X1C7V9B2N
  • FFR4G3HM5YJN
  • 6KWMFJVMQQYG
  • JHGS6BW7LA8X
  • F7F9A3B2K6G8
  • BR43FMAPYEZZ
  • H8YC4TN6VKQ9
  • FK3J9H5G1F7D
  • FA3S7D5F1G9H
  • UPQ7X5NMJ64V
  • FJI4GFE45TG5
  • 4ST1ZTBZBRP9
  • FM6N1B8V3C4X
  • B6QV3LMK1TP

रिडीम कोड कैसे काम करते हैं और इनमें क्या मिल सकता है?

ये रिडीम कोड 12 से 16 अंकों और अक्षरों के अल्फान्यूमेरिक कॉम्बिनेशन में होते हैं। हर कोड का यूज केवल तय संख्या में खिलाड़ी ही कर सकते हैं अगर किसी कोड की लिमिट पूरी हो जाती है या उसकी वैधता समाप्त हो जाती है, तो वह कोड काम नहीं करेगा। 23 फरवरी 2026 के लिए जारी लिस्ट में कई नए कोड शामिल हैं, जिनके जरिए खिलाड़ियों को वेपन स्किन, कैरेक्टर आउटफिट, लूट क्रेट और बाकी कॉस्मेटिक रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। news और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Codes Today 21 February 2026: भारतीय सर्वर के कोड रिलीज, फ्री में पाएं फाडू Rewards

Free Fire MAX के रिडीम कोड कैसे इस्तेमाल करें?

रिडीम कोड इस्तेमाल करने के लिए खिलाड़ियों को सीधे गेम के अंदर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके लिए उन्हें आधिकारिक Rewards Redemption वेबसाइट पर जाना होगा। वहां गेम से लिंक किए गए अकाउंट जैसे Google, Facebook, VK या X से लॉगिन करना जरूरी है। गेस्ट अकाउंट से लॉगिन करने वाले खिलाड़ी इन कोड्स का फायदा नहीं उठा पाएंगे। वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद वैध कोड को कॉपी करके दिए गए बॉक्स में पेस्ट करना होगा और कन्फर्म पर क्लिक करना होगा, अगर कोड सही और एक्टिव है तो स्क्रीन पर सफलता का मैसेज दिखाई देगा। इसके बाद 24 घंटे के भीतर रिवॉर्ड खिलाड़ी के इन-गेम मेलबॉक्स में भेज दिया जाएगा। news और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today 20 February 2026: आ गए लेटेस्ट कोड, मुफ्त में पाएं Character-Bundle आज