Free Fire MAX Redeem Codes Today 17 January 2026: मुफ्त में पाएं शानदार रिवॉर्ड्स, ऐसे करें रिडीम

Free Fire MAX खेलने वालों के लिए शानदार मौका है। Garena ने 17 जनवरी 2026 के लिए नए Redeem Codes जारी किए हैं, जिनकी मदद से खिलाड़ी बिना डायमंड खर्च किए फ्री स्किन, इमोट्स और हथियार जैसे शानदार रिवॉर्ड्स पा सकते हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 17, 2026, 09:10 AM (IST)

Free Fire MAX के खिलाड़ी हमेशा नए स्किन, कॉस्ट्यूम, इमोट्स और हथियारों का इंतजार करते रहते हैं, आमतौर पर ये सभी प्रीमियम आइटम पाने के लिए डायमंड्स खर्च करने पड़ते हैं लेकिन Garena समय-समय पर Redeem Codes जारी करता है, जिनकी मदद से यूजर्स बिना पैसे खर्च किए शानदार रिवॉर्ड्स हासिल कर सकते हैं। 17 जनवरी 2026 के लिए भी Free Fire MAX के नए Redeem Codes जारी किए गए हैं, जिनसे खिलाड़ी फ्री में एक्सक्लूसिव इन-गेम आइटम्स पा सकते हैं। news और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 16 January 2026: फ्री में मिल सकते हैं डायमंड, स्किन्स और प्रीमियम रिवॉर्ड्स, जल्दी करें

क्या होते हैं Redeem Codes और ये कितने समय के लिए वैध रहते हैं?

Free Fire MAX Redeem Codes अल्फान्यूमेरिक होते हैं यानी इनमें अक्षर और नंबर दोनों शामिल होते हैं और ये आमतौर पर 12 से 16 कैरेक्टर लंबे होते हैं। इन कोड्स की सबसे खास बात यह है कि ये लिमिटेड टाइम और लिमिटेड यूज के लिए होते हैं। एक बार अगर तय संख्या में खिलाड़ी कोड रिडीम कर लेते हैं तो वह कोड अपने आप एक्सपायर हो जाता है। इसलिए Garena द्वारा जारी किए गए 17 जनवरी के एक्टिव Redeem Codes को जल्द से जल्द इस्तेमाल करना जरूरी है वरना मौका हाथ से निकल सकता है। news और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today: फ्री में मिल रहे Emote-Diamond और Pet आज, ऐसे करें अनलॉक

17 January 2026 के Redeem Codes क्या हैं?

  • WD2ATK3ZEA55
  • FFIC33NTEUKA
  • HFNSJ6W74Z48
  • FFTILM659TYL
  • FFML9KGFS5LM
  • FFPLZJUDKPTJ
  • FFGYBGD8H1H4
  • XZJZE25WEFJJ
  • FFCMCPSJ99S3
  • FF9MJ31CXKRG
  • FFW2Y7NQFV9S
  • FFICMCPSBN9CU
  • FFMCF8XLVNKC
  • FFMC2SJLKXSB
  • FFPLUFBVSLOT
  • MCPW3D28VZD6
  • ZZZ76NT3PDSH
  • XZJZE25WEFJJ
  • V427K98RUCHZ
  • J3ZKQ57Z2P2P
  • 3IBBMSL7AK8G
  • B3G7A22TWDR7X
  • 4ST1ZTBE2RP9
  • 6KWMFJVMQQYG
  • EYH2W3XK8UPG
  • FF7MUY4ME6SC
  • U8S47JGJH5MG
  • VNY3MQWNKEGU
  • ZZATXB24QES8

Redeem Codes को रिडीम कैसे करें?

कई नए खिलाड़ी यह नहीं जानते कि Redeem Codes गेम के अंदर से रिडीम नहीं किए जाते। इसके लिए Garena की ऑफिशियल रिवॉर्ड रिडेम्प्शन वेबसाइट पर जाना होता है। सबसे पहले आपको अपनी Free Fire MAX से जुड़ी ID से लॉग-इन करना होगा जैसे Google, Facebook, VK, X, ध्यान रखें कि गेस्ट अकाउंट से Redeem Codes काम नहीं करते, इसलिए आपका अकाउंट किसी प्लेटफॉर्म से लिंक होना जरूरी है। लॉग-इन करने के बाद Redeem Code को दिए गए बॉक्स में डालें और कन्फर्म बटन पर क्लिक करें अगर कोड एक्टिव हुआ तो स्क्रीन पर सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा। news और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Codes: फ्री फायर मैक्स के नए कोड रिलीज, मुफ्त में पाएं Diamonds-Characters

रिवॉर्ड कब और कहां मिलते हैं?

कोड सफलतापूर्वक रिडीम होने के बाद आपके रिवॉर्ड्स तुरंत इन्वेंट्री में नहीं आते, बल्कि 24 घंटे के अंदर आपके इन-गेम मेलबॉक्स में भेज दिए जाते हैं। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि Redeem Codes अक्सर रीजन-लॉक होते हैं, यानी कुछ कोड सभी देशों में काम नहीं करते। अगर कोई कोड काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह पहले ही ज्यादा खिलाड़ियों द्वारा इस्तेमाल किया जा चुका है या उसकी समय सीमा खत्म हो चुकी है। ऐसे में निराश न हों, क्योंकि Garena आगे भी नए Redeem Codes जारी करता रहता है। Free Fire MAX खिलाड़ियों के लिए यह फ्री रिवॉर्ड्स पाने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है।