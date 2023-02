Free Fire MAX Redeem Code for Today 18 February: आज रिडीम करें ये फ्री फायर मैक्स कोड, पाएं धांसू आइटम

Free Fire MAX Redeem Code for Today 18 February: आज के फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड के जरिए प्लेयर्स फ्री में ग्लू वॉल स्किन्स और इमोट पा सकते हैं। रिडीम कोड में प्लेयर्स को कई शानदार आइटम फ्री में पाने का मौका मिलता है। उन्हें न तो डायमंड यानी इन-गेम करेंसी खर्च करने पड़ते हैं और न ही कोई टास्क पूरा करना होता है। Also Read - Free Fire MAX Redeem Code For Today 17 February: फ्री फायर मैक्स में आज रिडीम करें ये कोड्स, फ्री मिलेंगे Pets और कैरेक्टर्स

लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम का डेवलपर Garena हर रीजन के लिए अलग-अलग कोड जारी करता है। जिस रीजन के लिए कोड जारी किया जाता है, उसके प्लेयर्स ही उसे रिडीम करके रिवॉर्ड पा सकते हैं। अन्य प्लेयर द्वारा रिडीम करने पर उन्हें एक Error मैसेज दिखेगा। साथ ही रिडीम कोड सीमित समय के लिए आते हैं। ॉ Also Read - Free Fire MAX Redeem Code For Today 16 February: फ्री फायर मैक्स के नए रिडीम कोड्स, Free में मिलेंगे Gun Skins और Room Cards

एक समय बाद ये कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं। ये रिडीम कोड 12 कैरेक्टर के होते हैं। इन्हें रिडेमप्शन वेबसाइट पर जाकर रिडीम कर सकते हैं। रिडीम करने पर इनमें रिवॉर्ड के तौर पर ढेरों इनाम मिलते हैं। Also Read - Free Fire MAX Redeem Code for Today 15 February: फ्री फायर मैक्स के नए रिडीम कोड, दे रहे फ्री बंडल और स्किन

वैसे तो कॉस्मेटिक आइटन को इन-गेम स्टोर से खरीदा जा सकता है। हालांकि, इसके के लिए डायमंड खर्च करने पड़ते हैं। बता दें कि डायमंड इन-गेम करेंसी है और इन्हें असली के पैसों से खरीदा जा सकता है। यही कारण है कि प्लेयर्स के पास पर्याप्त डायमंड नहीं होते हैं।

हम यहां आज के लिए जारी हुए फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड (Free Fire MAX Today Redeem Code) बताने वाले हैं।

Free Fire MAX Redeem Code for Today 18 February

इन रिडीम कोड में प्लेयर्स को ग्लू वॉल स्किन पाने का मौका मिल रहा है।

FFAC2YXE6RF2

FFBBCVQZ4MWA

FFCMCPSBN9CU

ये रिडीम कोड इमोट दे रहे हैं।

FFICJGW9NKYT

FF9MJ31CXKRG

FFCO8BS5JW2D

FFAC2YXE6RF2

कैसे करें रिडीम?

इन्हें रिडीम करने के लिए सबसे पहले Free Fire MAX Redeem Code वेबसाइट यानी http://reward.ff.garena.com/ पर जाएं।

उसके बाद अपने Free Fire MAX अकाउंट में लॉग-इन करें।

लॉग-इन करते ही आपको ये कोड रिडीम करने का ऑप्शन मिलेगा।

स्क्रीन पर आ रहे बॉक्स में कोड डालें और रिडीम कर लें।

ऐसा करते ही रिवॉर्ड आपके फ्री फायर मैक्स अकाउंट में आ जाएगा।

नोट- फ्री फायर गेम भारत में बैन है। साथ ही, गेम के लिए जारी होने वाले रिडीम कोड रीजन स्पेसिफिक होते हैं। साथ ही, ये केवल कुछ देर के लिए ही वैलिड होते हैं।