Free Fire Max में प्लेयर्स को Clap Your Hands इमोट आज पाने का मौका मिल रहा है। इस इमोट को आप डेली स्पेशल से आज पा सकते हैं। अगर आप फ्री फायर मैक्स प्लेयर हैं, तो जानते ही होंगे कि गेम में डेली स्पेशल सेक्शन कितना स्पेशल है। गेम डेवलपर कंपनी इस सेक्शन को डेली अपडेट करती है और इसमें डेली खूब सारे नए-नए इन-गेम आइटम्स को एड किया जाता है। खास बात यह है कि इस सेक्शन से आप उन आइटम्स को आधी कीमत में क्लेम कर सकते हैं। यदि किसी आइटम की कीमत 1000 डायमंड्स है, तो उस आइटम को आप डेली स्पेशल से महज 500 डायमंड्स में पा सकेंगे। और पढें: Free Fire Max के टॉप-क्लास इवेंट, Evo Gun Skin और Outfits समेत बहुत कुछ मिल रहा फ्री

Free Fire Max का Daily Special सेक्शन अपने खास डिस्काउंट ऑफर्स के लिए जाना जाता है। इस सेक्शन में मिलने वाले सभी आइटम्स पर 50 प्रतिशत तक का डिस्काउंट ऑफर मिलता है, जिसके बाद आप उन आइटम्स को हाफ रेट में खरीद सकते हैं। जैसे कि हमने बताया आज इस सेक्शन से आप खास Clap Your Hands इमोट को आधी कीमत में खरीद सकते हैं। इसके अलावा, इसमें Staple Wanderer Bundle को भी डेली स्पेशल सेक्शन से हाफ रेट में खरीद सकेंगे। यहां देखें आज मिलने वाले आइटम्स की लिस्ट। और पढें: Free Fire Max में मिल रही Prism Guard और Angel Wings स्किन आज, क्लेम करने का बढ़िया मौका

Daily Special

1. Mechanikill Toxipion (Head) और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today 10 February 2026: फ्री में करें Emote-Gloo Wall स्किन अनलॉक आज!

Mechanikill Toxipion (Head) की कीमत 599 डायमंड्स है, जिसे आप डेली स्पेशल से 299 डायमंड्स में पा सकेंगे।

2. Backpack Rosette Desire

Backpack Rosette Desire की कीमत 399 डायमंड्स है, जिसे 199 डायमंड्स में पा सकेंगे।

3. BP S2 Toke

BP S2 Toke की कीमत 10 डायमंड्स है, जिसे आप 5 डायमंड्स में क्लेम कर सकते हैं।

4. Staple Wanderer Bundle

Staple Wanderer Bundle की कीमत 899 डायमंड्स है, जो कि आपको 449 डायमंड्स में मिलने वाला है।

5. Storm Surge (Kingfisher + M24) Weapon Loot Crate

Storm Surge (Kingfisher + M24) Weapon Loot Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जिसे आप 20 डायमंड्स में पा सकेंगे।

6. Clap Your Hands!

Add Techlusive as a Preferred Source

Trending Now

Clap Your Hands! को आप डेली स्पेशल से 99 डायमंड्स में खरीद सकेंगे, जिसकी कीमत 199 डायमंड्स लिस्ट है।