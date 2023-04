BGMI मेकर Krafton ने इंडियन यूजर्स के लिए नया मोबाइल गेम रिलीज कर दिया है, जिसका नाम Defense Derby है। इस स्ट्रेटेजी गेम को इंडिपेंडेंट स्टूडियो RisingWings ने तैयार किया है और इसे गूगल प्ले-स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। हालांकि, इस गेम को अभी तक आईफोन यूजर्स के लिए लॉन्च नहीं किया गया है। बता दें कि कंपनी ने इससे पहले मार्च में Road to Valor: Empires गेम को पेश किया था। Also Read - Krafton ने भारत में लॉन्च किया ऐक्शन से भरपूर मोबाइल गेम Road to Valor: Empire

क्राफ्टन का कहना है कि Defense Derby स्ट्रेटेजी गेम है और यह पबजी व बीजीएमआई से काफी अलग है। इसमें प्लेयर्स को अपना कैसल मॉन्स्टर से बचाना होता है। इसके लिए गेम में प्लेयर्स को स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाले कार्ड्स मिलते हैं। इससे प्लेयर्स का अनुभव बेहतर होगा और उन्हें गेम खेलने में बहुत मजा आएगा।

Defense Derby गेम

डिफेंस डर्बी टॉवर डिफेंस गेम है, जो प्लेयर्स के माइंड को टेस्ट करने के साथ उनकी स्ट्रेटेजी स्किल को मजबूत करता है। इस गेम में एक साथ चार प्लेयर खेल सकते हैं, जिन्हें स्काउटिंग के माध्यम से कार्ड मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल वह अपने कैसल को मॉन्स्टर से बचाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा, मॉन्स्टर बॉस को मारने पर भी स्पेशल कार्ड मिलता है। साथ ही, गेम में डेली मिशन मिलते हैं, जिन्हें पूरा करने पर आकर्षक रिवॉर्ड भी मिलते हैं।

मिलते हैं हीरो कार्ड

अब गेम में मिलने वाले कार्ड्स की बात करें, तो इसमें प्लेयर्स को हीरो और यूनिट वाले कार्ड दिए जाते हैं, जिससे वह अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। वहीं, कार्ड्स के माध्यम से कैसल को भी कस्टामाइज किया जा सकता है।

Derby Free Fight – Mirror Match मोड

यह एक इवेंट मोड है, जो प्लेयर्स को एक ही डेक के साथ गेम खेलने की अनुमति देता है। इसमें प्लेयर्स गेम का आनंद ले सकते हैं।

क्या है गेम का साइज

गूगल प्ले-स्टोर की लिस्टिंग के अनुसार, क्राफ्टन के नए मोबाइल गेम का साइज 429MB है। इस गेम को अब तक 500 से अधिक स्मार्टफोन यूजर डाउनलोड कर चुके हैं।

Road to Velor: Empires की डिटेल

इस मोबाइल गेम को पिछले महीने रिलीज किया गया था। अब इस गेम के फीचर की बात करें, तो इसमें खुद का कस्टम रूम बनाने की सुविधा मिलती है, जिसका इस्तेमाल प्लेयर्स अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने के लिए कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि प्लेयर्स को इस गेम में धमाकेदार एक्शन से लेकर स्ट्रेटेजी गेमप्ले तक देखने को मिलेगा। इस गेम को गूगल प्ले-स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।