क्या है BGMI Career Mode? जानें कैसे बनाएं अपनी Skill Report!

Battlegrounds Mobile India (BGMI) भारत में काफी फेमस बैटल रॉयल गेम है, जिसे Krafton ने भारतीय गेमर्स के लिए पेश किया है। PUBG Mobile भारत में बैन होने के बाद BGMI ने इसकी जगह ले ली और 2021 में लॉन्च हुआ। गेम सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है, बल्कि अब Krafton ने गेम में एक नया फीचर Career Mode पेश किया है। यह फीचर गेमर्स के खेलने के अंदाज और निर्णय लेने की क्षमता को समझने में मदद करता है। Career Mode का मकसद गेमर्स को यह दिखाना है कि उनका गेमिंग स्टाइल और गेम में लिए गए निर्णय उनकी वास्तविक जीवन और करियर से जुड़ी कुछ क्षमताओं को कैसे दर्शाते हैं।

क्या है Career Mode ?

BGMI Career Mode कोई साधारण गेम मोड नहीं है जिसमें आप दुश्मनों से लड़ते हैं या रिवार्ड्स कमाते हैं। इसके बजाय यह एक ऐसा फीचर है जो गेमर्स के खेलने के तरीके का Analysis करता है। Career Mode गेम में आपके खेल के आंकड़ों और आपके निर्णय लेने की आदतों को मिलाकर एक व्यक्तिगत Skill रिपोर्ट तैयार करता है। इस रिपोर्ट में यह दिखाया जाता है कि आपका गेम स्टाइल आपकी वास्तविक जीवन की क्षमताओं जैसे कि टीमवर्क, लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे प्रभावित करता है। हालांकि यह रिपोर्ट किसी भी तरह की नौकरी या भर्ती का गारंटी नहीं देती, लेकिन यह यूजर्स को अपनी क्षमताओं को नए तरीके से समझने में मदद करता है।

Skill Report कैसे बनाएं ?

Career Mode का यूज करके Skill Report बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको Career Mode की आधिकारिक वेबसाइट (bgmicareermode.com) पर जाना होगा और अपने BGMI अकाउंट से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद, गेमर को एक छोटा सा बिहेवियरल असेसमेंट पूरा करना होता है। इसके बाद Career Mode आपके BGMI मैच डेटा का Analysis करता है। इस डेटा के आधार पर आपके गेमिंग प्रदर्शन और निर्णय लेने की आदतों का मूल्यांकन किया जाता है और फिर आपकी व्यक्तिगत Skill Report तैयार हो जाती है। यह रिपोर्ट डाउनलोड की जा सकती है या किसी के साथ शेयर की जा सकती है, जिससे आप इसे करियर या सीखने के उद्देश्यों के लिए यूज कर सकते हैं।

Career Mode से गेमर्स को क्या फायदा होगा ?

Krafton का कहना है कि Career Mode में यूजर्स द्वारा दी गई सारी जानकारी केवल इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए ही इस्तेमाल होती है। इस नई सुविधा से गेमर्स को न केवल अपने गेमिंग अनुभव का फायदा मिलेगा, बल्कि वे यह भी जान पाएंगे कि उनका खेलने का तरीका उनके वास्तविक जीवन की क्षमताओं और व्यवहार को किस तरह से दर्शाता है।

