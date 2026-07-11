BGMI 4.5 अपडेट: इस बार गेम में होगा Naruto एनीमे के थीम वाला मैप, जानिए कब से शुरू होगा कोलैबोरेशन

क्राफ्टन इंडिया ने BGMI का नया 4.5 अपडेट का ऐलान कर दिया है। इस बार गेम कंपनी ने फेमस एनीमे Naruto के साथ कोलैबोरेशन की है। यह खास पार्टनरशिप 16 जुलाई से 14 सितंबर 2026 तक चलेगी। इस दौरान बीजीएमआई में Naruto के नए कैरेक्टर स्किन मिलेगी। क्राफ्टन के अनुसार, इस कोलैबोरेशन के अंदर Erangel और Livik मैप में Hidden Leaf Village की थीम नजर आएगी। और पढें: BGMI 4.5 update: इस बार गेम में होंगी Ferrari की स्पोर्ट्स कारें, इस तारीख से शुरू होगा इवेंट

इस बार थीम में क्या खास होगा?

इस अपडेट में Naruto एनीमे के थीम वाली कई जगहे मिलेंगी। जैसे…

Hidden Leaf Village

Hokage Rock

Naruto’s Apartment

the Ninja Academy

Ichiraku Ramen Shop

Great Naruto Bridge

Chunin Exam Arena

Valley of the End

मैप के अलावा इस बार गेम में Secret Rooms, Kurama Memory Space, नई थीम वाला Lobby Music, Group Photo Mode, Ninja Gathering Ceremony और खास Flight Animation शामिल है। लास्ट में Naruto और Sasuke की फाइट भी देखने को मिलेगी।

गेम में कौन-कौन सी पावर मिलेंगी?

इस कोलैबोरेशन में मैंप और थीम के अब आप Naruto के फेमस Jutsu का उपयोग कर पाएंगे। जैसे…

Rasengan से पास में खड़े दुश्मनों पर अटैक कर पाएंगे।

Chidori से आप जल्दी-जल्दी और तेज हमला कर सकेंगे।

Flying Raijin Jutsu की मदद से गेम के अंदर आप एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर पाएंगे।

दुश्मनों पर आग से हमला करने के लिए Great Fireball Jutsu का इस्तेमाल करें।

दुश्मनों को चकमा देने के लिए Shadow Clone Jutsu का यूज कर सकेंगे।

Earth Style Mud Wall आपके लिए सुरक्षा दीवार तैयार करेगा।

टीम में किसी को जिंदा करने के लिए Reanimation Jutsu मिलेगा।

Tailed Beast Cloak आपको Kurama की पावर देगा।

तेज भागने के लिए आप Ninja Run की मदद ले सकेंगे।

क्या-क्या गेम के मोड मिलेंगे?

गेम के मोड की बात करें तो इस बार Kurama Boss Battle है। इसमें आपको Nine-Tailed Fox यानी Kurama के खिलाफ फाइट करनी होगी। इसके अलावा Nine-Tails Special Match, Valley of the End Solo Duel और Defend Konoha Mode जैसे नए मोड भी मिलेंगे। दुश्मनों के हमलों से गांव की रक्षा करने के लिए Defend Konoha मोड भी मिलेगा। वहीं Solo Duel मोड में आप किसी से आमने-सामने मुकाबला कर पाएंगे।

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ये अपडेट कब आएगा?

Naruto कोलैबोरेशन 16 जुलाई से शुरू होकर 14 सितंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगा। इसके साथ-साथ गेम में Naruto थीम वाले खास इनाम भी मिलेंगे।