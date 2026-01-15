BGMI 4.2 Update: गेमर्स के लिए आया खास अपडेट, ऐसे करें Download

BGMI 4.2 Update: बीजीएमआई लवर्स के लिए खुशखबरी है। गेम डेवलपर क्राफ्टन (Krafton) ने पिछले कई दिन से चर्चा में बने 4.2 अपडेट को आखिरकार लाइव कर दिया है। इसके आने से गेम पूरी तरह से बदल गया है। इसमें नया Primewood Genesis मोड को जोड़ा गया है। इसमें किल करने वाले Corrupting फ्लावर्स दिए गए हैं। नए वाहन के साथ-साथ एबिलिटी और गेमिंग आइटम मिलते हैं। इसके अलावा, अपडेट के माध्यम से गेम के ग्राफिक्स और गेमप्ले को सुधारा गया है। और पढें: BGMI में नहीं कर पाते AKM का सही इस्तेमाल, फॉलो करें स्मार्ट Tips

How to Download BGMI 4.2 Update ?

क्राफ्टन के अनुसार, BGMI 4.2 अपडेट Android और iPhone यूजर्स के लिए एक्टिव हो गया है। इस अपडेट को गूगल प्ले-स्टोर (Google Play Store) और एप्पल एप स्टोर (Apple App Store) पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। इसका साइज 1.19GB के आसपास है।

मिलेगा Primewood Genesis मोड

बीजीएमआई में अपडेट के तहत Primewood Genesis मोड को जोड़ा गया है। यह बेहद खास मोड है, जिसे Magical Forest थीम दी गई है। इसमें बहुत सारे पेड़ हैं, जिनका इस्तेमाल छिपने के लिए किया जा सकता है। इसमें Corrupting Flower दिए गए हैं, जिनके करीब जाने पर आप गेम से बाहर हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, मोड में गोल्डन फ्रूट मिलता है, जिससे आप बुलेटप्रूफ जैकेट क्लेम कर सकते हैं। इससे आपको दुश्मन से बचने में मदद मिलेगी।

नए व्हीकल

बीजीएमआई 4.2 अपडेट के जरिए गेम में Thorn Scorpion और Cherry Blossom Deer को एड किया गया है, जिनका उपयोग व्हीकल की तरह किया जा सकता है। इनकी मूवमेंट स्पीड बहुत तेज है, जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सकते हैं। इसमें Flora Wings भी दिए गए हैं। इनसे उड़कर अपनी लोकेशन पर पहुंचा जा सकता है।

नई एबिलिटी और आइटम

वाहन के अलावा बीजीएमआई में Prime Eye फीचर को लाइव किया गया है। इसका इस्तेमाल करके आप खुद को टेलीपोर्ट करने के साथ हील कर सकते हैं। दुश्मन को जल्दी नॉक आउट करने के लिए Honey Badger वेपन को जोड़ा गया है।

अन्य डिटेल

अपडेट के तहत बीजीएमआई के ग्राफिक्स को सुधारने के साथ गेमप्ले को इम्प्रूव किया गया है। यही नहीं अपडेट के जरिए गेम में नए इवेंट और प्लेइंग मोड को एड किया गया है।