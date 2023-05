BattleGrounds Mobile India (BGMI) का सर्वर फाइनली सभी यूजर्स के लिए लाइव कर दिया गया है। इसकी जानकारी खुद BGMI के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर की गई है। बता दें, इससे पहले 27 मई को यह गेम प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराया गया था। हालांकि, तब-तक इसका सर्वर लाइव नहीं किया गया था। इस वजह से यूजर्स गेम को खेल नहीं पा रहे थे। कंपनी ने जानकारी दी थी कि 29 मई को इसका सर्वर लाइव किया जाएगा, जिसके बाद सभी गेमर्स इस गेम को खेल सकेंगे। Also Read - BGMI की गूगल प्ले-स्टोर पर हुई वापसी, इस तारीख से खेल पाएंगे गेम

BattleGrounds Mobile India (BGMI) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट करके जानकारी दी कि गेम का सर्वर लाइव कर दिया गया है। ट्वीट में लिखा गया, “हैल्लो डियर बीजीएमआई फैन्स, सर्वर अब लाइव हो गया है। अगर आपको प्ले-स्टोर पर अपडेट शो नहीं हो रहा है तो आप इस वेबसाइट पर भी इसे पा सकते हैं।” ट्वीट के साथ वेबसाइट का लिंक भी शेयर किया गया है। यहां से आप BGMI APK के जरिए गेम को खेल सकते हैं। Also Read - Battlegrounds Mobile India (BGMI) की 5 धांसू टिप्स, नहीं होगी लूट की कमी

Also Read - BGMI की वापसी के बाद Krafton ने भारत में लॉन्च किया Esports YouTube चैनल, जानें डिटेल

Hello Dear Bgmi Fans,

Server is live Now 🔥

If you have to not show update on playstore then checkout this website

:- https://t.co/8QdrLPR1EY

Thank You#BGMI #IndiaKiHeartbeat pic.twitter.com/zKDoBB9xMr

— BattleGrounds Mobile India (@BattlegroundmIn) May 29, 2023