BGMI की गूगल प्ले-स्टोर पर हुई वापसी, इस तारीख से खेल पाएंगे गेम

BattleGrounds Mobile India (BGMI) गेम की वापसी हो गई है। यह गेम गूगल प्ले-स्टोर पर उपलब्ध हो गया है। यूजर आज यानी 27 मई से इस गेम को डाउनलोड कर सकेंगे और 29 मई से गेम खेल पाएंगे। इस गेम में यूजर्स को नए मैप मिलेंगे। इसके अलावा, गेम्स में कई इवेंट भी होंगे, जिनमें जीतने पर यूजर को इनाम के तौर पर नई गन व स्किन मिलेंगी। Also Read - Battlegrounds Mobile India (BGMI) की 5 धांसू टिप्स, नहीं होगी लूट की कमी

Krafton के अनुसार, आईफोन यूजर्स 29 मई से BGMI गेम खेल पाएंगे। प्लेयर्स को एंड्रॉइड यूजर्स की तरह गेम में इवेंट्स के साथ नए मैप्स मिलेंगे। कंपनी के CEO Sean Hyunil Sohn ने कहा कि हम अपने यूजर्स के गेमिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हम वापसी के लिए काफी उत्साहित हैं। Also Read - BGMI की वापसी के बाद Krafton ने भारत में लॉन्च किया Esports YouTube चैनल, जानें डिटेल

We value your patience and welcome you back to the Battlegrounds. Have a lovely weekend, and follow our socials. We have surprises stored! 😎

Bgmi Apk Download Now: https://t.co/8QdrLPQtPq

PreLoad: From 27th May 2023

Server Live: From 29th May 2023#BGMI #IndiaKiHeartbeat pic.twitter.com/tkXeE4YlNJ

