Xiaomi कंपनी ने आज अपने Smarter Living event 2023 के दौरान भारत में कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इन प्रोडक्ट्स की लिस्ट में नई Xiaomi Smart TV X Pro सीरीज भी शामिल है। यह Google TV के साथ आने वाले कंपनी के पहले टीवी सेट हैं। इससे पहले कंपनी Android TV मार्केट में पेश कर चुकी है। इस नई सीरीज के तहत 3 स्क्रीन साइज के टीवी लॉन्च किए गए हैं। इसमें 43 इंच, 50 इंच और 55 इंच वेरिएंट शामिल है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो यह टीवी Google TV पर रन करेंगे। साथ ही इनमें 40W स्टीरियो स्पीकर्स और Dolby Atmos सपोर्ट मिलता है। 43 इंच वेरिएंट में 30W स्पीकर फीचर किया गया है। आइए जानते हैं इनकी कीमत, उपलब्धता व स्पेसिफिकेशन डिटेल्स।

कंपनी ने Xiaomi Smart TV X Pro 43 इंच वेरिएंट की कीमत 32,999 रुपये तय की है। हालांकि, इस टीवी पर कंपनी 1500 रुपये का डिस्काउंट दे रही है, जिसके बाद इसे 31,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। Xiaomi Smart TV X Pro 50 इंच वेरिएंट की कीमत 41,999 रुपये है। कंपनी इस टीवी पर 2000 रुपये का डिस्काउंट दे रही है, जिसके बाद इसे 39,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 55 इंच वेरिएंट की कीमत 47,999 रुपये है, लेकिन 2000 रुपये के डिस्काउंट के बाद इसे आप 45,999 रुपये में खरीद सकेंगे। टीवी सीरीज की सेल 19 अप्रैल दोपहर 12 बजे से Flipkart और कंपनी की साइट पर शुरू हो जाएगी।

