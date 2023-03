Xiaomi F2 Smart TV जल्द भारत में होगा लॉन्च, कंपनी ने जारी किया टीजर

Xiaomi F2 Fire TV को पिछले साल ग्लोबली लॉन्च किया गया था। चीनी ब्रांड अब इस एंड्रॉइड टीवी को भारत में लॉन्च करने वाली है। शाओमी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस स्मार्ट टीवी की लॉन्चिंग टीज की है। हालांकि, जारी किए गए टीजर में इसकी लॉन्च डेट और फीचर्स के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। इस स्मार्ट टीवी को कंपनी इस साल ही लॉन्च करेगी। यह स्मार्ट टीवी Amazon के Fire OS ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। Also Read - MIUI 14 हुआ लॉन्च, भारत में Xiaomi, Mi और Redmi के इन फोन को मिलेगा सपोर्ट

शेयर टीजर के मुताबिक, Xiaomi का अपकमिंग स्मार्ट टीवी Amazon India पर सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ट्वीट किए गए पोस्टर में ब्रांड ने ‘Who says entertainment can’t be fiery?’ टैगलाइन का इस्तेमालकिया है। इस टीजर में शाओमी ने इस अपकमिंग स्मार्ट टीवी को यूजर इंटरफेस की भी एक झलक दिखाई है। इसमें टीवी का UI Amazon Fire TV Stick 4K से मिलता है। इसके अलावा एक और टीजर में ब्रांड ने इस स्मार्ट टीवी का स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो भी शेयर किया है। इस स्मार्ट टीवी के बारे में अन्य जानकारियां आने वाले कुछ दिन में रिवील की जाएंगी। Also Read - Xiaomi 13 Lite ऑफिशियल लॉन्चिंग से पहले सामने आई नई जानकारी, 26 फरवरी को होगा लॉन्च

Experience the excitement of curtain raiser performances from the comfort of your home. Also Read - Xiaomi 13 Pro फोन 26 फरवरी लॉन्च से पहले गीकबेंच पर हुआ लिस्ट, इन खूबियों से होगा लैस

Stay Tuned!#FireUp pic.twitter.com/mcQv20qN09

— Xiaomi TV India (@XiaomiTVIndia) March 2, 2023