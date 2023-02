OTT Movies and Web Series releasing this weekend (Feb 17): फरवरी का तीसरा सप्ताह चल रहा है और इस वीक कई नई वेब सीरीज रिलीज हुई हैं, जो अलग-अलग कैटेगरी की फिल्म हैं। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा नेटफ्लिक्स पर आने वाले Cirkus है। इसके अलावा The Night Manager को Prime Video पर पेश किया है। वहीं, Zee5 पर Lost को पेस किया है, जो एक अंग्रेजी मूवी पर आधारित है। Also Read - Netflix, Disney Plus Hotstar और Zee5 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस हफ्ते स्ट्रीम होगा ये सब, देखें लिस्ट

Cirkus मूवी

Cirkus को बीते साल दिसंबर में रिलीज किया जा चुका है। इसमें रणवीर सिंह, पूजा हेगड़े और जैकलीन फर्नांडिज जैसे नाम हैं। यह मूवी लोगों को अपनी तरफ खींचने में असफल रही और अब इसे OTT पर रिलीज किया गया है। यह एक कॉमेडी-ड्रामा मूवी है। इसमें रणवीर सिंह का डबल रोल है। इसमें वरुण शर्मा जैसे स्टार भी मौजूद हैं।

The Night Manager

द नाइट मैनेजर को अमेजन प्राइम वीडियो पर पेश किया गया है। इसमें Anil Kapoor और Aditya Roy Kapur ने अभिनय किया है। यह एक लैविश ड्रामा मूवी है। इस स्पाई थ्रिलर सीरीज को John le Carre के नोवेल The Night Manager से लिया है। हालांकि यह दर्शकों को कितना पसंद आएगा, वो तो वक्त ही बताएगा।

The Lost

यामी गौतम अभिनीत इस मूवी का पोस्टर आपको थोड़ा आकर्षक कर सकता है। यह एक क्राइम रिपोर्टर की स्टोरी है। इसमें यामी की मुलाकात एक रियल लाइफ के क्राइम जर्नलिस्ट के साथ होती है। इसके बाद फिल्म स्थानीय लोगों और पॉलिटिशियन के साथ आगे बढ़ती है।

ये वेब सीरीज और फिल्म रिलीज हुईं

इस सप्ताह इसके अलावा भी कई और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं, जिनके नाम Jhope In The Box, The Romantics, The Romantics, Baghdad Central और The Wolf Princess हैं। ये सभी प्रोग्राम Netflix, Prime Video, Disney Plus Hotstar, Zee5 आदि पर देखे जा सकते हैं।