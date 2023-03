OTT के इस जमाने में हर किसी के पास Netflix का सब्सक्रिप्शन होगा। नेटफ्लिक्स एक ऐसा ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जहां आए दिन नई फिल्में और पॉपुलर शो स्ट्रीम होते रहते हैं। अगर आपके पास भी नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन है और आप सभी लेटेस्ट शो व फिल्में देखकर खत्म कर चुके हैं, तो यह आर्टिकल आपके काम आने वाला है। Also Read - Netflix पर इस साल जुड़ेंगे 40 से ज्यादा नए गेम, कंपनी ने किया कंफर्म

आज हम आपको इस आर्टिकल में Netflix पर उपलब्ध टॉप-रेटेड सर्वाइवल-ड्रामा की लिस्ट देने जा रहे हैं। इस सर्वाइवल ड्रामा लिस्ट में फिल्में और वेब सीरीज दोनों ही शामिल हैं। अगर आप कुछ नया और दिमाग हिला देने वाला कॉन्टेंट देखना पसंद करते हैं, तो यह शो भी आपको जरूर देखने चाहिए।

Birdbox



Birdbox नेटफ्लिक्स की टॉप-रेटेड सर्वाइवल ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में एक महिला और दो बच्चों की कहानी दिखाई गई है, जो आंखों पर पट्टी लगाकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। दरअसल, इस फिल्म में एक ऐसी अदृश्य शक्ति को दिखाया गया है, जिसे देखते ही इंसान अपना आपा खोकर आत्महत्या कर लेता है। महिला इसी शक्ति से न केवल खुद को बचाती है, बल्कि उन दो बच्चों को भी बचाती है।

Sweet Home



Sweet Home नेटफ्लिक्स की कोरियन सीरीज है, जिसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। इस शो में एक ऐसे वायरस के कहर को दिखाा गया है, जिससे संक्रमित व्यक्ति मरता नहीं बल्कि दूसरों को मारने के लिए बेकाबू हो जाा है। इस संक्रमण से पूरा शहर तबहा होते दिखाया गया है, लेकिन एक अपार्टमेंट के कुछ लोग अब भी इससे बचे हुए हैं और वह आगे इससे कैसे बचे रहते हैं यही इस शो में दिखाया गया है।

All Of Us Are Dead



All Of Us Are Dead एक और नेटफ्लिक्स की सीरीज है, जिसे आप हिंदी में देख सकते हैं। इस शो में जॉम्बी की कहानी दिखाई गई है, जिसकी शुरुआत एक स्कूल से शुरू होकर पूरे शहर में फैलने लगती है। कुछ बच्चे जॉम्बी से अपनी जान बचान में कामयाब साबित होते हैं, उन्हीं की कहानी शो में देखने को मिलेगी।

The Rain



The Rain नेटफ्लिक्स शो में एक ऐसे वायरस की कहानी दिखाई गई है, जो बारिश की बूंदों से लोगों में फैलता है। जिस भी इंसान के ऊपर इस बारिश की बूंद गिरती है, वह मर जाता है। यह वायरस कुछ साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने इस बारिश से बचने के लिए कुछ बंकर तैयार किए थे। इन्हीं बंकर में दो भाई-बहन बच जाते हैं। इन भाई-बहन की जोड़ी आगे चलकर इस वायरस से लड़ने और इसे खत्म करने की ठानते हैं।