U Turn OTT Release: अलाया एफ (Alaya F) की एक के बाद एक नई फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर दस्तक देते जा रहे हैं। कुछ समय पहले ही आलाया कार्तिक आर्यन संग Netflix फिल्म फ्रेडी (Freddy) में देखी गई थी। वहीं, हाल ही में Almost Pyaar with DJ Mohabbat फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई थी। वहीं, अब पाइपलाइन में उनकी एक और नई फिल्म एड हो गई है। इस फिल्म का नाम यू-टर्न (U-Turn) है। आइए जानते हैं कब और कहां स्ट्रीम होगी अलाया की अगली फिल्म U-Turn।

Ekta Kapoor प्रोडक्शन ने अपनी नई फिल्म यू-टर्न (U-Turn) अनाउंस कर दी है, जो कि सीधे OTT पर स्ट्रीम होगी। फिल्म की अनाउंसमेंट के साथ-साथ फिल्म का पहला पोस्टर भी रिलीज किया जा चुका है, जिसमें अलाया को फीचर किया गया है। साथ ही पोस्टर के जरिए फिल्म की स्ट्रीमिंग डेट भी रिवील की गई है। अलाया स्टारर फिल्म यू-टर्न OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर 28 अप्रैल को स्ट्रीम की जाएगी।

Also Read - 'कंजूस मक्खीचूस' (Kanjoos Makhichoos) की जबरदस्त कॉमेडी-ड्रामा फिल्म का ZEE5 पर लें मजा, आ गई स्ट्रीमिंग डेट

Once you witness this mystery, there’s no going back! #UTurn on #ZEE5 on 28th April

Trailer out on 13th April. Stay Tuned. #UTurnOnZEE5 #UTurnUDie #BalajiMotionPictures pic.twitter.com/idqQTropQh

— ZEE5 (@ZEE5India) April 11, 2023