Jio Cinema पर होगी IPL 2023 की ऑनलाइन FREE स्ट्रीमिंग, 4K क्वालिटी में देख सकेंगे मैच

क्रिकेट लवर्स के लिए चंद दिनों बाद Indian Premiere League (IPL 2023) की शुरुआत होने वाली है। यह क्रिकेट टूर्नामेंट 31 मार्च 2023 से शुरू होगा, जो कि 31 मई 2023 तक चलने वाला है। टीवी पर आईपीएल मैचों को Star Sports चैनल्स पर प्रसारित किया जाता है। वहीं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए इस साल Board of Control for Cricket in India (BCCI) ने Reliance Jio से हाथ मिलाया है।

Watch IPL 2023 for free in Online

BCCI ने IPL 2023 की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए Reliance Jio के साथ हाथ मिलाया है। वहीं, इस बार स्ट्रीमिंग क्वालिटी 4K होने वाली है। इसका मतलब यह है कि दर्शक Jio Cinema पर आईपीएल मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। जियोसिनेमा पर आईपीएल मैच की स्ट्रीमिंग बिल्कुल मुफ्त की जाएगी। इसके लिए आपको अलग से जियो मोबाइल या फिर फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसके लिए बस आपको अपने फोन में Jio Cinema app डाउनलोड करनी होगी।

Jio Cinema 4K Streaming

अब तक यूजर्स मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग HD में देखते थे, लेकिन अब इसे पहले से ज्यादा इम्प्रूव करते हुए 4K कर दिया गया है। यानी अब यूजर्स मैच को अल्ट्रा-एचडी क्वालिटी में देख सकेंगे, जो कि Full HD (1080p) रेजलूशन से चार गुना बेहतर पिक्चर क्वालिटी होती है। हाई रेजलूशन में मैच देखने का फायदा सबसे ज्यादा बड़ी स्क्रीन वाले यूजर्स को मिलेगा।

हालांकि, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग फ्री है तो संभावना है कि मैच के दौरान आपको 10 सेकेंड्स के विज्ञापन देखने को मिलेंगे। जियो सिनेमा पर यूजर्स हिंदी, इंग्लिश, मराठी व बंगाली जैसी 11 भाषाओं में आईपीएल की स्ट्रीमिंग देख सकते हैं।

पिछले कुछ समय से दर्शक मैचों को टीवी से ज्यादा अपने डिवाइस मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप पर देखना पसंद करते हैं। ऐसे में हर किसी का यह सवाल होता है कि वह आईपीएल मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वह कहां मुफ्त देख सकते है। इस साल यह ठिकाना जियो सिनेमा है।

जैसे कि हमने बताया इस साल आईपीएल मैच 31 मार्च से शुरू हो रहे हैं, जो कि 31 मई तक चलेंगे। इस दौरान 74 मैच खेले जाने हैं।