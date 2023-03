Disney+ Hotstar पर तुरंत देख लें ये फेमस शो, 31 मार्च से HBO कॉन्टेंट हो जाएंगे रिमूव

Disney+ Hotstar ने हाल ही में ऐलान किया था कि वह 31 मार्च से अपने प्लेटफॉर्म से HBO कॉन्टेंट को रिमूव करने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ओटीटी फैन्स को 31 मार्च से डिजनी प्लस हॉटस्टार प्लेटफॉर्म पर फेमस HBO शो देखने को नहीं मिलेंगे। बता दें, HBO के फेमस शो की लिस्ट में Game of Thrones और House of the Dragon जैसे पॉपुलर शो भी शामिल हैं। इस फैसले की जानकारी मार्च महीने की शुरुआत में ही सार्वजनिक कर दी गई थी। Also Read - India vs Australia 1st Test Live: कहां और कैसे लाइव देखें इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच

अगर आपने अब-तक Disney Plus Hotstar पर उपलब्ध पॉपुलर HBO शो नहीं देखें हैं, तो अब आपके पास बस कुछ दिन ही शेष हैं। इस आर्टिकल में हम आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर मौजूद फेमस एचबीओ शो की लिस्ट देने जा रहे हैं, जिन्हें आपको इन चार दिनों में जरूर देख लेना चाहिए। अगर अभी आपने यह शो ओटीटी पर नहीं देखे, तो शायद आगे आने वाले समय में आप इन्हें कभी न देख पाएं।

Game of Thrones



Game of Thrones सीरीज HBO की सबसे चर्चित वेब सीरीज है। भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए दर्शकों के सामने पॉपुलर होने वाले शो की लिस्ट में ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ भी शामिल है। यह एक ऐतिहासिक फैंटसी ड्रामा है, जिसमें वेस्टर्स एक द्वीप की कहानी दिखाई गई है जहां 7 राज्य हैं… कुछ हिस्सा साउथ में है तो कुछ नॉर्थ में। इन सातों राज्यों की एक राजधानी किंग्स लैंडिंग है। इस शो में आयरन थ्रोन के लिए कुछ राजशाही परिवारों के बीच में बगावत और व्हाइट वॉकर (बर्फीले मुर्दे) के साथ की लड़ाई दिखाई गई है।

House of the Dragon



House of the Dragon की कहानी Game of Thrones सीरीज का ही प्रीक्वल है। इस शो में टारगेयिन परिवार और ड्रैगन्स की कहानी दिखाई गई है। इस सीरीज का पहला सीजन पिछले साल 2022 में स्ट्रीम हुआ, जिसमें केवल 10 ही एपिसोड्स अभी देखने को मिले हैं। उम्मीद है कि इस साल इस सीरीज का नया सीजन किसी नए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा।

The Last of Us



The Last of Us एक अमेरिकी पोस्ट-एपोकैलिक ड्रामा सीरीज है, जो कि वीडियो गेम से शो बना है। इस एक्शन-थ्रिलर सीरीज में दुनिया खत्म होने के बाद की कहानी दिखाई गई है कि कैसे कुछ बचे लोग खुद सर्वाइव करते हैं।

Westworld



Westworld एचबीओ का साइंस-फिक्शन शो है, जो कि फ्यूचरिस्टिक थीम पार्क पर बेस्ड है। इस शो में आपको भरपूर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिलेगा। शो में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स भी दिए गए हैं, जो आपका दिमाग घुमा देंगे।

Mind Over Murder



Mind Over Murder एक क्राइम डॉक्यूमेंट्री है, जो कि सच्ची घटना पर बेस्ड है।