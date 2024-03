Xiaomi 14 की आज से भारत में सेल शुरू होने वाली है। शाओमी के इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन को पिछले हफ्ते देश में लॉन्च किया गया था। इसके साथ सीरीज का दूसरा स्मार्टफोन Xiaomi 14 Ultra भी लॉन्च किया गया है। हालांकि, अल्ट्रा वेरिएंट की सेल 12 अप्रैल से शुरू होगी। आज यानी 11 मार्च, 2024 से सीरीज के बेस मॉडल को खरीदा जा सकेगा। साथ ही, अल्ट्रा मॉडल को रिसर्व कर सकेंगे। पहली सेल में ग्राहकों को चुनिंदा बैंक के कार्ड से पेमेंट करने पर हजारों की डिस्काउंट भी मिलेगा। स्मार्टफोन की सेल ऑफिशियल वेबसाइट के साथ-साथ लोकप्रिय ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर भी शुरू हो जाएगी। सेल डिटेल जानने के लिए आगे पढ़ें।

Xiaomi 14 की सेल आज दोपहर 12 बजे से mi.com के साथ अमेजन और Flipkart पर भी शुरू हो जाएगी। पहली सेल में ICICI, HDFC और Amex कार्ड पर 5000 रुपये का डिस्काउंट मिलेहा। साथ ही, एक्सचेंज पर 5000 रुपये का बोनस भी दिया जाएगा। स्मार्टफोन की कीमत 69,999 रुपये है। फोन एक ही वेरिएंट में आया है। स्मार्टफोन को तीन कलर ऑप्शन ब्लैक, Jade Green और व्हाइट में मिलेगा।

The future of smartphone photography arrives tomorrow!

Don’t miss your chance to be among the first to experience the photography powerhouse #Xiaomi14.

Sale starts tomorrow at 12 noon.

Don’t miss out: https://t.co/tXBQ9wGaZW#SeeItInNewLight #Xiaomi14Series pic.twitter.com/wZEPM5aWN2

