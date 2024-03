Xiaomi 14 सीरीज को फाइनली भारत में लॉन्च कर दिया गया है। इस सीरीज में कंपनी ने दो फोन Xiaomi 14 और Xiaomi 14 Ultra पेश किए हैं। शाओमी भारत में अपनी 10वीं Anniversary सेलिब्रेट कर रही है। इस मौके पर कंपनी ने अपने प्रीमियम स्मार्टफोन्स से पर्दा उठा दिया है। फोटोग्राफी के लिए फोन में Leica ब्रांडेड कैमरा सेटअप दिया गया है। इसके अलावा, फोन में 50MP प्राइमरी कैमरा और 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। जानें फोन की कीमत, उपलब्धता और स्पेसिफिकेशन डिटेल्स।

Xiaomi 14 फोन को सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। फोन के 12GB RAM और 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 69,999 रुपये है। इस फोन में तीन कलर ऑप्शन Jade Green, Matte Black और Classic White पेश किया गया है। इस फोन पर बैंक कार्ड के जरिए 5000 रुपये का डिस्काउंट और 5000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिलेगा। डिस्काउंट के बाद इसे 59,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इस फोन की सेल Amazon, Xiaomi India और Flipkart पर 11 मार्च दोपहर 12 बजे से सेल शुरू हो रही है।

वहीं, दूसरी ओर Xiaomi 14 Ultra फोन में 16GB RAM और 512GB स्टोरेज मॉडल्स पेश किए गए हैं, जिसकी कीमत 99,999 रुपये है। इस फोन पर भी बैंक कार्ड के जरिए 5000 रुपये का डिस्काउंट और 5000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिलेगा। शाओमी 14 अल्ट्रा फोन में ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन पेश किया गया है। फोन की सेल 12 अप्रैल से Amazon और Xiaomi India पर उपलब्ध होगी।

स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो Xiaomi 14 फोन में 6.36 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz और रेजलूशन 1.5K पिक्सल है। इसमें 3000 nits की ब्राइटनेस दी गई है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 12GB RAM और 512GB स्टोरेज मिलती है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में Leica ब्रांडेड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ 50MP का सेकेंडरी कैमरा और 50MP का ही तीसरा कैमरा दिया गया है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। फोन में अलग से Movie Mode दिया गया है, जिसके जरिए आप शानदार वीडियो शूट इस फोन से कर सकते हैं। फोन की बैटरी 4610mAh की है, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। साथ ही 50W वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है। पानी से बचाव के लिए इसमें IP68 रेटिंग दी गई है।

