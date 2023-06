Xiaomi कंपनी ने हाल ही में अपने दो स्मार्टफोन की कीमत में कटौती का ऐलान किया था। यह फोन Redmi K50i और Redmi Note 12 5G हैं। वहीं, अब इस लिस्ट में कंपनी ने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन को भी शामिल कर लिया है। कंपनी ने अब Xiaomi 12 Pro स्मार्टफोन की कीमत भी हमेशा के लिए कम कर दी है। बता दें, यह पहली बार नहीं है कि कंपनी ने शाओमी 12 प्रो की कीमतों में कटौती की हो, इससे पहले फरवरी महीने में कंपनी ने इस फोन को सस्ता किया था। आइए जानते हैं फोन की नई कीमत। Also Read - 50MP+50MP+50MP कैमरा, 120W फास्ट चार्जिंग फीचर वाले Xiaomi 12 Pro 5G पर बेहतरीन ऑफर, मिल रहा 2000 रुपये का Instant Discount

कंपनी ने Xiaomi 12 Pro स्मार्टफोन को पिछले साल 62,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया था। वहीं, इस साल फरवरी महीने में कंपनी ने इस फोन को 10,000 रुपये सस्ता कर दिया था, जिसके बाद इसकी कीमत 52,999 रुपये हो गई थी। वहीं अब एक बार फिर Xiaomi कंपनी ने अपने इस फ्लैगशिप फोन को सस्ता कर दिया है। इस बार इस फोन को 8 हजार रुपये सस्ता कर दिया है। अब इसके 8GB + 128GB स्टोरेज वेरिएंट को आप 44,999 रुपये और 12GB + 256GB स्टोरेज वेरिएंट को 49,999 रुपये में खरीद सकते हैं। Also Read - Xiaomi 12 Pro 5G फोन 5000 रुपये हुआ सस्ता, Amazon पर मिल रहा बंपर ऑफर

Get your hands on the #Xiaomi12Pro now!

Available at just ₹42,999: https://t.co/DX0XgyKRQu pic.twitter.com/DNz7cRZ8I8

— Xiaomi India (@XiaomiIndia) June 1, 2023