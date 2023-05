Vivo का फ्लैगशिप स्मार्टफोन Vivo X90 Pro स्मार्टफोन आखिरकार भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो गया है। इसके साथ Vivo X90 स्मार्टफोन भी लिस्टेड है। ये फोन बिक्री के लिए फ्लिपकार्ट पर आए हैं और इस दौरान फ्लिपकार्ट पर बिग सेविंग डेज सेल नाम की सेल चल रही है। इस दौरान इन मोबाइल पर कई ऑफर्स और बैंक कैशबैक आदि मिल हे हैं। इनके साथ एक्सचेंज बोनस भी शामिल है। Also Read - Vivo X90 Pro First Look: दमदार कैमरा, जबरदस्त फीचर्स के साथ आया वीवो का प्रीमियम फोन, देखें फर्स्ट लुक

Vivo X90 सीरीज की लॉन्च हो चुकी है और इस सीरीज का मुख्य फोकस कैमरा सेटअप है। इसेमं प्रोफेशनल इमेजिंग जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे और कैमरा भी उसी के हिसाब से प्रदर्शन करेगा। इसमें एडवांस कैमरा सिस्टम दिया है। Also Read - Vivo X90, X90 Pro भारत में लॉन्च, जानें कीमत और मिलने वाले फीचर्स

Vivo X90 सीरीज की कीमत और उपलब्धता

Vivo X90 सीरीज की बिक्री की शुरुआत 5 मई से फ्लिपकार्ट पर हुई है। Vivo X90 Pro में वीगन लेदर फिनिश का इस्तेमाल किया है और यह लेजेंडरी ब्लैक कलर में भी आता है। 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 84,999 रुपये है। Vivo X90 (8GB+256GB) की कीमत 59,999 रुपये है। यह फोन दो आकर्षक कलर Breeze Blue और Asteroid Black में आता है। इस दौरान वीवो अपग्रेड के फायदा उठा सकते हैं, जिसमें 8000 रुपये तक बचाने का मौका मिलता है। Also Read - Vivo X90 Series में मिलेगा AI एयरपोर्ट मोड, जल्द भारत में होगी लॉन्च

Vivo X90 सीरीज के स्पेसिफिकेशन

Vivo X90 सीरीज एक प्रीमियम सेगमेंट की सीरीज है। इसमें यूजर्स को बेहतर यूजर्स एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ ही इसमें सोफिस्टिकेटेड डिजाइन और आकर्षक कैमरा सेटअप मिलेगा। इस सीरीज में दो स्मार्टफोन आते हैं, जिनका नाम Vivo X90 और X90 Pro हैं। इन हैंडसेट में 6.78 इंच का 3D Curved डिस्प्ले और प्रोफेशनल हार्डवेयर मिलेगा। इसमें आई प्रोटेक्शन फीचर भी है। इस स्मार्टफोन में 120Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलेगा। साथ ही इस हैंडसेट में ZEISS Natural color 2.0 देखने को मिलता है।

Vivo X90 सीरीज का एडवांस कैमरा सेटअप

कंपनी ने एडवांस कैमरा फीचर्स के लिए ZEISS के साथ पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के तहत तैयार होने वाले फोन से दमदार फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जा सकती है। X90 Pro में ZEISS 1-inch का मैन कैमरा सेंसर इस्तेमाल किया है। इसमें 50MP Portrait Cameras लेंस भी है। इसके अलावा Vivo X90 में 50MP VCS ट्रू कैमरा मिलेगा जो IMX866 का सेंसर है। इसमें 12MP का पोर्ट्रेट कैमरा सेंसर है। इसमें 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल का लें दिया है।

Vivo X90 सीरीज के दोनों हैंडसेट में लेटेस्ट जनरेशन प्रो इमेजिंग चिप वी2 और Mediatek Deminsity 9200 चिपसेट का इस्तेमाल किया है। ऐसे में यह हैंडसेट कम रोशनी में भी दमदार फोटो क्लिक कर सकेंगे। इन दोनों फोन में फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगी। Vivo X90 जहां 4810 mAh की बैटरी के साथ आता है और वहीं Vivo X90 Pro में 4870 mAh की बैटरी दी है। दोनों ही फोन में 120W FlashCharge का चार्जर मिलता है। Vivo X90 Pro में 50W का वायरलेस चार्जर मिलता है।