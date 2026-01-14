comscore
Vivo X200 Pro 5G पर 9000 रुपये का Discount, 200MP कैमरा वाले फोन पर धाकड़ डील

Vivo X200 Pro 5G को सस्ते में खरीदने का बढ़िया मौका। Amazon डील में मिल रहा धमाकेदार डिस्काउंट ऑफर। 200MP कैमरा और 6000mAh बैटरी जैसे मिलते हैं धाकड़ फीचर्स।

Published By: Manisha | Published: Jan 14, 2026, 03:40 PM (IST)

Vivo X200 Pro 5G को सस्ते में खरीदने का सुनहरा मौका आ गया है। वीवो के प्रीमियम स्मार्टफोन को Amazon सेल के दौरान सस्ते में खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो वीवो के फोन में 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 9400 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP प्राइमरी कैमरा दिया है। फोन की बैटरी 6000mAh की है, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलते हैं। यहां जानें फोन की कीमत और ऑफर से जुड़ी सभी डिटेल्स। news और पढें: Vivo V70 Series जल्द हो सकता है भारत में लॉन्च, लीक में हुआ बड़ा खुलासा

Vivo X200 Pro 5G Price in India and Offer

कंपनी ने Vivo X200 Pro 5G को 16GB RAM + 512GB स्टोरेज के साथ पेश किया है। इस फोन की कीमत 94,999 रुपये है। ऑफर की बात करें, तो फोन को अमेजन से बैंक कार्ड के जरिए खरीदने पर अलग से 9000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। news और पढें: Vivo V70 Series की लॉन्च टाइमलाइन आई सामने, कीमत भी हुई रिवील

Vivo X200 Pro 5G Specs

-6.78 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले news और पढें: 200MP कैमरे वाले Vivo फोन पर दिल खुश करने वाली डील, यहां मिल रहा 8000 का बंपर Discount

-MediaTek Dimensity 9400 प्रोसेसर

-16GB RAM

-512GB स्टोरेज

-50MP का प्राइमरी कैमरा

-32MP का फ्रंट कैमरा

-6000mAh बैटरी

फीचर्स की बात करें, तो Vivo X200 Pro 5G फोन में 6.78 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, रेजलूशन 1,260×2,800 पिक्सल है। दोनों ही फोन में 4500 Nits तक की ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 9400 प्रोसेसर से लैस है। फोन में 16GB RAM व 512GB स्टोरेज मिलती है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जिसके साथ OIS सपोर्ट मिलता है। इसके साथ 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है। इसके साथ 200MP का तीसरा कैमरा मौजूद है।

सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP68 व IP69 रेटिंग मिलती है। फोन की बैटरी 6000mAh की है, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है।