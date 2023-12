Vivo T2 5G और Vivo Y56 में बड़ा प्राइस कट, जानें नई कीमत

Vivo ने अपने दो बजट स्मार्टफोन Y56 5G और T2 5G की कीमत में कटौती की है। कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस बात की जानकारी शेयर की है। वीवो के ये दोनों फोन इस साल लॉन्च हुए थे। इन दोनों फोन का लुक और डिजाइन एक जैसा है। कंपनी इन दोनों स्मार्टफोन के साथ 8GB RAM और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज ऑफर करती है। इनमें यूजर्स को कम कीमत में अच्छा कैमरा, दमदार बैटरी जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। आइए, जानते हैं वीवो के इन दोनों स्मार्टफोन की नई कीमत के बारे में…

Vivo Y56 5G दो स्टोरेज वेरिएंट्स- 4GB RAM + 128GB और 8GB RAM + 128GB में आते हैं। इन दोनों वेरिएंट्स की कीमत क्रमशः 16,999 रुपये और 18,999 रुपये थी। प्राइस कट के बाद इन दोनों वेरिएंट्स की कीमत 15,999 रुपये और 17,999 रुपये हो गई है। इस फोन की कीमत में 1,000 रुपये का प्राइस कट किया गया है। इस स्मार्टफोन की खरीद पर 1,000 रुपये का कैशबैक भी ऑफर किया जा रहा है।

Exciting news! The sleek vivo Y56 5G just got even more irresistible with a price drop! Upgrade your tech game without breaking the bank.#vivo #vivoYSeries #ItsMyStyle #vivoY56 pic.twitter.com/vXjjEqaCVz

